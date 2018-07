Gólman Spartaka Julo Hudáček prekvapil Radivojeviča: Z Branka urobil matriošku

Novou posilou moskovského Spartaku sa pred sezónou stal Július Hudáček (29). Skúsený gólman sa už fanúšikom pred pár dňami pochválil novou maskou, v ktorej bude chytať v budúcej sezóne KHL.

Má na nej vyobrazené aj tri osobnosti, ktoré v minulosti pôsobili v ruskom klube a medzi nimi nechýba ani Branko Radivojevič, ktorého podobizeň je zasadená do známej ruskej bábiky matriošky!

V moskovskom Spartaku pred pár rokmi pôsobilo viacero Slovákov – Baranka, Obšut, Stümpel, Marcel Hossa, Lašák, Ružička či spomínaný Radivojevič. Práve posledných dvoch hráčov a českého gólmana Dominika Hašeka si nechal Július Hudáček vyobraziť na svojej maske, v ktorej bude chytať v novom ročníku.

„Dozvedel som sa to minulý týždeň. Odfotenú masku mi poslal z Moskvy jeden z fanúšikov Spartaku,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Radivojevič, ktorý strávil v Spartaku štyri sezóny, nastúpil na 228 duelov, v ktorých nazbieral 161 bodov.

„Musím povedať, že ma to milo prekvapilo, aj moju rodinu, ktorá masku videla. Je to prvýkrát v kariére, keď má iný hráč na prilbe moju podobizeň,“ zasmial sa Branko, ktorý s Hudáčkom zatiaľ nekomunikoval. „Bol som paradoxne pred pár dňami v Moskve, zavítal som aj ku štadiónu Spartaka, ale chalani akurát v ten deň odlietali na sústredenie do Česka, takže sme sa s Julom nestretli,“ dodal Radivojevič.