Miss leta má už 15 rokov: Ako víťazstvo v súťaži zmenilo životy krások?

Letná súťaž krásy Miss leta, ktorú už šestnásty rok vyhlasuje denník Nový Čas, je v plnom prúde. Všetky slečny, ktoré túžia získať titul najkrajšieho dievčaťa leta, môžu až do 23. 8. 2018 posielať svoje fotografie a vyhrať fantastické ceny! My sme pátrali, ako dnes vyzerajú víťazky predošlých 15 ročníkov, či súťaž zmenila ich život a čomu sa momentálne venujú.

1. Aké to bolo stať sa Miss leta?

2. Zmenilo vám víťazstvo život?

3. Čo robíte teraz?

4. Našli ste svoju životnú lásku?

5. Čo by ste poradili dievčatám, ktoré sa hlásia do súťaže?

2003 - Silvia Kadnárová (34)

Otvoriť galériu Silvia Kadnárová Zdroj: anc

1. Keďže to bol prvý ročník tejto súťaže, veľmi som nevedela, do čoho idem. Na Zlatých pieskoch ma oslovil fotograf Nového Času a myslím, že mojou fotkou sa to začalo. Už som potom veľmi nestíhala sledovať, ako súťaž pokračuje, až som sa dozvedela, že som vo finále. Bola to veľmi pekná a príjemná skúsenosť.

2. Myslím, že nie, skôr ma to prekvapilo.

3. Je to veru už 15 rokov. Po súťaži som žila pár rokov mimo Slovenska. Keď som sa vrátila, venovala som sa tancu a účinkovaniu v Let´s Dance. Neskôr som si našla prácu v hotelierstve, ktorú mám veľmi rada a robím ju doteraz.

4. Momentálne som mamina na plný úväzok. S priateľom máme dve deti, ktoré nám robia veľkú radosť.

5. Poradila by som im, aby boli prirodzené a samy sebou. Nech si užívajú príjemné okamihy tejto súťaže a ktovie, možno sa im začne nová etapa života. Držím im palce.

2004 - Zuzana Chobotová (35)

Otvoriť galériu Zuzana Chobotová Zdroj: anc

1. Som letný typ, milujem leto, tak som bola rada, že som uspela práve v tejto súťaži, bola to veľmi príjemná skúsenosť.

2. Život sa mi nezmenil, ale určite mi ho táto súťaž veľmi spestrila. Výhra mi dodala väčšie sebavedomie, spoznala som nových ľudí a dostala som zopár pracovných ponúk.

3. Ubehlo presne 14 rokov. (smiech) Momentálne ma zamestnáva môj dvojročný syn, pred materskou som sa venovala foteniu, ktorému sa po skončení materskej chcem ďalej naplno venovať.

4. Svoju životnú lásku som našla ešte pred súťažou a doteraz sme spolu, máme dve krásne detičky, dcérku Veroniku a syna Ivanka.

5. Každé dievča by malo byť hlavne samo sebou. Mali by byť so sebou spokojné, pretože šťastná žena je krásna žena.

2005 - Janka Janoková (33)

Otvoriť galériu Janka Janoková Zdroj: anc

1. Pre mňa neočakávané, ale vcelku príjemné.

2. Bola to príjemná skúsenosť, ale môj život sa tým nijako nezmenil.

3. Venujem sa sebe, svojej rodine, manželovi, deťom. Pracovne podnikáme v maloobchode, máme svoj butik s bižutériou a s módnymi doplnkami.

4. Moja životná láska prišla už pred súťažou Miss leta. Rodina sa rozrástla, tešíme sa dvom synom Tobiasovi Gabrielovi, Timonovi Michaelovi a dcére Mii Márii. Všetky deti sú krásne a úžasné.

5. Dievčatám odkazujem, aby ostali stále samy sebou, a to nielen zovňajškom, ale aj svojím vnútrom.

2006 - Lenka Sýkorová (31)

Otvoriť galériu Lenka Sýkorová Zdroj: anc

1. Bol to pre mňa zážitok a veľké prekvapenie.

2. Zmenilo mi to možno pohľad na život a naučilo samostatnosti a dalo viac možností. Po súťaži som odletela na súťaž Miss Model of the World do Číny a o dva roky neskôr som sa umiestnila v súťaži Miss Slovensko ako druhá vicemiss a mala možnosť reprezentovať našu krajinu v Macau. Videla som nádherné kúty našej planéty a hlavne som spoznala množstvo kultúr a nádherné ženy z každej krajiny.

3. Je to už dvanásť rokov? Zdá sa mi, akoby to bolo teraz, čo som sa trasúcimi nohami premávala po chodbách nákupného centra, kde sa konalo finále. Avšak odvtedy sa veľa zmenilo, vyštudovala som manažment, ktorému sa teraz venujem vo svete financií a pomáham osobnostne rásť nielen sebe, ale aj svojim spolupracovníkom a rozvíjam finančnú gramotnosť svojich klientov.

4. Verím, že v mojom srdci je muž, s ktorým chcem stráviť zvyšok svojho života a založiť si rodinu, zatiaľ ma však nenašiel.

5. Aby boli hlavne prirodzené.

2007 - Tatiana Petrovičová (34)

Otvoriť galériu Tatiana Petrovičová Zdroj: anc

1. Rada spomínam na finále, malo super atmosféru a veľmi som si to užila. Okrem iného som vyhrala krásnu dovolenku na Kube a profesionálny photobook. Na ulici ma spoznávali ľudia, dostávala som ponuky na fotenia a prehliadky.

2. Pravdupovediac v mojom živote sa nič nezmenilo. Bola to úžasná skúsenosť do života a mám na ňu len krásne spomienky.

3. Od súťaže ubehlo 11 rokov, momentálne sa plnými dúškami venujem našej 2,5-ročnej dcérke a o mesiac jej pribudne sestrička, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Takže na ďalšie 3 roky mám o prácu postarané.

4. Svoju životnú lásku som našla pred 7 rokmi a tento rok sme vzťah spečatili svadbou, ktorú sme si všetci veľmi užili.

5. Dievčatám, ktoré sa do Miss leta hlásia, by som poradila, aby sa ničoho nebáli a určite si prihlášku poslali, je to super skúsenosť a stojí za to!

2008 - Noémi Kovácsová (26)

1. Bolo to veľmi milé prekvapenie, keďže som mala len 16 rokov. Pôvodne som si išla po výhru - nový dotykový telefón, ktorý vyhrala každá z nás. (smiech) Titul som vôbec nečakala.

2. Ani nie. Ostala som rovnaká, aká som bola predtým. Ľudia ma viac vnímali, možno mi to prinieslo malú popularitu.

3. Pracujem u módnej návrhárky Janky Kurilákovej v Košiciach. Venujem sa móde.

4. Priateľa mám, ale rodinu zatiaľ nie.

5. Síce ma tajne prihlásila moja mamina, ale odporúčam dievčatám skúsiť to, nebáť sa. Nikdy neviete, čo vám to do života prinesie.

2009 - Kitti Babošová (25)

Otvoriť galériu Kitti Babošová Zdroj: anc

1. Bol to fantastický pocit. Bola som v súťaži najmladšia a predsa som mala veľmi veľa fanúšikov, s čím som ani nerátala. Rodine a príbuzným som výhrou spravila veľkú radosť.

2. Samotná súťaž, ale hlavne 1. miesto mi dodalo sebavedomie. Mala som možnosť vyskúšať si svet módy, čo sa mi zapáčilo. Začala som plánovať svoju budúcnosť v tejto sfére.

3. Študovala som masmediálnu komunikáciu na Univerzite Corvinus v Budapešti. Teraz už viac ako rok pracujem pre módny magazín ako žurnalistka a redaktorka. Som majiteľkou blogu Melior Fashion Blog.

4. Mám len 25 rokov. Svoju kariéru som začala budovať ešte len prednedávnom. Momentálne mi moja práca naplno vypĺňa život. Témou rodiny sa budem zaoberať trošku neskôr.

5. Aby boli sebavedomé, prirodzené a aby vždy mali pred očami svoje ciele.

2011 - Marta Suchá (25)

Otvoriť galériu Marta Suchá Zdroj: anc

1. Víťazstvo ma veľmi potešilo. Aj keď s odstupom času si ako matka a manželka uvedomujem, že v živote sú oveľa dôležitejšie veci, bolo to veľmi príjemné spestrenie a úprimne som sa z toho tešila. Koniec koncov, ktorú ženu by nepotešilo a nepolichotilo jej víťazstvo v súťaži krásy?

2. Každá udalosť v živote nám zmení smer, cestu, po ktorej kráčame. Ani v mojom prípade to nebolo inak.

3. V súčasnosti sa venujem najmä našej dcérke Vivienne a synčekovi Nicolasovi. Materskú som si príliš neužila, keďže som ihneď, ako sa dalo, začala pomáhať manželovi v podnikaní. A popri deťoch a práci som stihla úspešne dokončiť právnickú fakultu.

4. Našla. S manželom máme krásny vzťah, o detičkách ani nehovorím. Prežívam krásnu etapu svojho života a som im za to veľmi vďačná.

5. Ťažká otázka. Azda len toľko, nech si uvedomia, že krása nie je všetko, život prináša rôzne situácie, či už radostné, alebo bolestné. So všetkým sa treba vyrovnať a užívať si každý deň s ľuďmi, ktorých milujete.

2012 - Anna Mária Kráľová (24)

Otvoriť galériu Anna Mária Kráľová Zdroj: anc

1. Stať sa Miss leta bol príjemný pocit. Tešila som sa už z postupu do prvej 12. Dodnes si pamätám na telefonát z redakcie, počas ktorého mi oznámili, že som vyhrala. Bola to veľká radosť.

2. V čase, keď som vyhrala, to boli začiatky mojej modelingovej kariéry a ešte som presne nevedela, čo môžem od toho očakávať. Ľudia v mojom okolí väčšinou netušili, čomu sa venujem, preto keď ma videli v novinách, boli prekvapení. Súťaž mi okrem titulu a vecných cien poskytla nové skúsenosti a taktiež viac sebadôvery.

3. Za 6 rokov sa zmenilo toho naozaj veľa. Študujem na VŠ marketing, čaká ma posledný piaty ročník a štátnice. Popri škole sa aktívne venujem modelingu. Mala som možnosť spoznať veľa zaujímavých krajín a rôznych kultúr ako Indiu, Čínu, Ameriku, Japonsko aj našu Európu. Momentálne som pár dní na Slovensku a čakám, kam pôjdem. Ako správna modelka mám jeden kufor stále zbalený. (smiech)

4. Životnú lásku som zatiaľ nenašla. Snažím sa venovať svojim záľubám, neustále sa zdokonaľovať a pracovať na sebe. Keď príde ten pravý, nech má menej práce. (smiech)

5. Odkázala by som im, nech zbytočne neváhajú a prihlásia sa. Veď najťažšie býva rozhodnutie odhodlať sa a prekonať strach. A ešte aby si verili a či už vyhrajú v súťaži, alebo nie, pokladali sa za krásne mladé ženy.

2015 - Sabína Lesáková (22)

1. Celá súťaž Miss leta bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. S dievčatami sme si rozumeli a vedeli sa zabaviť a podporiť hlavne na sústredení a s niektorými sme dokonca doteraz v kontakte. A to, že som túto súťaž vyhrala, bola len príjemná bodka na záver.

2. Od súťaže ubehli už 3 roky, ani nemôžem uveriť tomu, ako ten čas letí. V mojom živote sa zmenilo veľa a súťaž mi okrem štedrých cien priniesla do života hlavne zviditeľnenie.

3. Asi rok po súťaži som sa presťahovala do Bratislavy, kde pracujem ako barmanka v nočnom klube. Práca s ľuďmi ma veľmi baví a napĺňa, a práve preto som si vybrala túto pracovnú pozíciu. Modelingu a fotomodelingu sa venujem už len zriedka.

4. Svoju životnú lásku som ešte nenašla, stále verím na tú rozprávkovú lásku a čakám na princa na bielom koni. (smiech)

5. V prvom rade by som im poradila, aby boli samy sebou a aby mali zdravé sebavedomie, pretože nič nie je viac sexi ako sebavedomá žena, ktorá vie, čo chce a ide si za tým. V druhom rade, aby si súťaž užili a získali nové priateľstvá.

2016 - Laura Bednárová (18)

Otvoriť galériu Laura Bednárová Zdroj: anc

1. Bol to pre mňa veľmi silný zážitok, ktorý som ani neočakávala, a preto som si ho vychutnávala v plnej kráse.

2. Áno, zmenil. Tým, že som dostala rôzne ponuky na módne prehliadky a možnosť spolupracovať s významnými módnymi návrhármi na Slovensku.

3. Ukončila som 4-ročné gymnázium a som prijatá na Vysokú školu ekonómie a manažmentu, kde sa už teraz veľmi teším.

4. Zatiaľ som svoju životnú lásku nenašla, čiže ani rodinka neprišla.

5. Na prvý pohľad by mala pôsobiť príjemne, sympaticky a charizmaticky a hlavne mala by byť sama sebou. Každopádne držím palce všetkým dievčatám.

2017 - Dominika Grecová (20)

1. Zaslaním fotiek do denníka Nový Čas som reagovala na výzvu Miss leta 2017. Lákala ma jednak výhra a aj súťaženie. Brala som to ako vybočenie zo všednej reality. Víťazstvo prišlo v rovnakú chvíľu ako začiatok štúdia na Univerzite Komenského, kde som začala študovať 1. ročník. Musela som sa popasovať s viacerými zmenami, ako presťahovanie do Bratislavy spojené s ubytovaním na internáte a celkové zorientovanie sa v novom meste. Víťazstvo som vnímala ako povzbudenie všetkých týchto okolností. Sú s ním spojené aj príjemné veci ako preberanie cien, ďalšie fotenie, ale to sú príjemné starosti.

2. S výhrou v súťaži Miss leta prišla aj pozvánka zúčastniť sa na kastingu do súťaže Miss Slovensko. Veľká zmena prišla hlavne po tejto výhre, bolo to plné emócií.

3. Som víťazkou posledného ročníka a mohlo by sa zdať, že sa toho za ten krátky čas veľa neudialo. No opak je pravda. Ako som spomínala, aj prostredníctvom tejto súťaže som sa stala Miss Slovensko 2018. V tomto období sa intenzívne pripravujem na celosvetovú súťaž Miss World. S mojou výhrou sú spojené aj určité aktivity v oblasti modelingu.

4. Bez lásky sa nedá žiť, mám priateľa, s ktorým sa snažím tráviť čo najviac voľného času. Rodinu určite plánujem, no v tomto hektickom období ešte nie.

5. Určite by som odporúčala prihlásiť sa. Možnou odmenou je spoznanie nových ľudí z modelingovej branže. Niet čo stratiť, len získať. Tak prečo to neskúsiť?