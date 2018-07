Kuriózna situácia v Novom Meste nad Váhom: Pozrite sa na biele auto lepšie, nebudete chápať!

Vyzerá to tak, že šofér z Nového Mesta nad Váhom si z prepravy nadrozmerných predmetov ťažkú hlavu nerobí.

Dôkaz o tom nám do redakcie poslala pozorná čitateľka Lucia, ktorá si to musela hneď odfotiť.

„Išli sme za vodičom, ktorý prevážal veci takýmto nezodpovedným spôsobom. Náklad mu trčal až do vedľajšieho pruhu a bolo to dosť nebezpečné. Nedalo mi to necvaknúť z miesta spolujazdca," upozornila nás na kurióznu situáciu čitateľka Lucia.

Ako správne prepravovať nadrozmerný náklad?

Podľa § 51 Preprava nákladu musí byť náklad na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V prípade, že náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi.