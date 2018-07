Futbalistov prepustili z nemocnice: Prvýkrát sa postavili pred novinárov a prehovorili o horore, ktorý prežili

Zachránení chlapci sa v stredu, prvýkrát od svojej záchrany, stretli s novinármi a odpovedali na ich otázky.

Dvanásti thajskí chlapci a ich tréner boli na klinike boli od minulého týždňa, keď sa medzinárodnému tímu záchranárov podarilo skupinu počas trojdňovej operácie vytiahnuť z jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jedna z prvých otázok novinárov bola, ako sa cítili, keď videli britských potápačov. "Najskôr sme len počúvali, neverili sme, že tam niekto je," povedal jeden z chlapcov. Následne sa vraj vynoril potápač a pozdravil ich. "Boli sme prekvapení, že to nebol Thajčan. Bol to zázrak. Pýtal sa, či sme v poriadku, povedali sme, že áno. Potom sa pýtal, koľko nás je, či je nás trinásť, keď sme to potvrdil, bol nadšený, "dodali chlapci.

"Skúšali sme vyhĺbiť únikový tunel. Nechcel som, aby sa chlapci báli. O tom, že sme sa stratili, sme nehovorili. Verili sme, že voda klesne a druhý deň sa odtiaľ dostaneme, "prezradil tréner Ake. Miesto, kde sa skryli, vybrali, pretože zo skalnej steny stekala voda. "Bol to náš zdroj pitnej vody. Dosť nám pomohlo, že sme ho našli. Mali sme strach a modlili sme sa, aby nás niekto zachránil," doplnil. Chlapci dodali, že nemali skoro žiadne jedlo, len vodu, ktorá stekala zo steny. Novinárov zaujímalo, na čo mysleli, keď boli hladní. Jeden z chlapcov pohotovo vykríkol, že "na smaženú ryžu".

Po konferencii išli chlapci domov s rodinami. Regionálne úrady oznámili, že stredajšia tlačová konferencia bude jedinou oficiálnou príležitosťou pre médiá položiť chlapcom otázky ohľadom ich martýria, dopĺňa stanica BBC. Otázky zástupcov tlače boli vopred schválené a posúdené detským psychiatrom so zámerom predísť ďalšiemu rozrušeniu chlapcov.

Plánuje sa i dočasné vysvätenie chlapcov za budhistických mníchov; ide o thajskú tradíciu pre mužov, ktorí zažijú v živote nešťastie. Chlapci budú v nadchádzajúcich mesiacoch odborne sledovaní, či sa u nich po dlhom čase strávenom v izolácii a ohrození života neprejavia známky posttraumatického syndrómu.