Obyvatelia Volgogradu zúria: Jeden lejak a takto dopadol náš štadión!

Ruský štát nechal postaviť z verejných prostriedkov arénu vo Volgograde za 16 miliárd rubľov (218 miliónov eur) a tamojší obyvatelia kvôli tomu zúrili.

Teraz sú nahnevaní ešte viac. Pri aréne, ktorá hostila iba štyri zápasy MS, sa v nedeľu, teda posledný deň šampionátu, zosunula pôda. Našťastie nebol nikto zranený.



Ako sa to vôbec mohlo stať? Volgograd Arena stála miliardy rubľov a mala byť pýchou ruského stavebníctva. Stačil ale jeden výdatný dážď a došlo k nehode. Silný lejak poničil novovybudovaný štadión v čase, keď vrcholilo finálové stretnutie v Moskve. Vo Volgograde medzitým prenikla do arény voda a spôsobila škody, ktorých odstránenie si podľa zástupcov miestnej vlády vyžiada minimálne týždeň práce. Výška škody nebola zatiaľ vyčíslená.



Snímky z Volgograde ukazujú pri štadióne zosuv násypu, v ktorom vznikla niekoľkometrová diera. Hladina rozbahnenej pôdy úplne zavalila priľahlý chodník. Podľa zástupcu štátnej spoločnosti Sport In, ktorá na stavbu štadióne dohliadala, boli zrážky mimoriadne silné. "Niečo také sa stane raz za sto rokov," vydala vyhlásenie spoločnosť Sport In.



Volgograd Arena, ktorá pojme až 45 000 divákov, bola vybudovaná špeciálne pre majstrovstvá sveta. Náklady na stavbu sa podľa údajov regionálnej vlády vyšplhali na 16 miliárd rubľov (218 miliónov eur). Podľa tamojšieho starostu zaplatí ročne za udržiavanie futbalového športoviská pre miestny tím 350 miliónov rubľov (4,3 milióna eur).



"Mesto investovalo toľko peňazí a toto sa stalo po jednom dáždi," povzdychol si pre Reuters TV obyvateľ Volgogradu Vitalij Ovčinnikov. Nahnevaný bol aj ďalší občan z bývalého Stalingradu Michajlo Nesterenko. "To nie je normálne. Bolo to postavené z verejných peňazí, z daní nás všetkých."