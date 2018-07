Muž dal výpoveď v práci a presťahoval sa z hlavného mesta na samotu: Uvidíte jeho nový dom, zamilujete sa!

Žil na vlne rušného života vo veľkomeste, no rozhodol sa to zmeniť. Z nespokojného muža je dnes šťastný chlap.

Kris Harbour (31) žil v Londýne, kde vlastnil dve nehnuteľnosti. Ako mnoho ľudí aj on mal hektický životný štýl. Ten ho však začal otravovať, a tak sa rozhodol pre radikálnu zmenu - na vidieku vo Welse si vlastnoručne postavil hobití dom za 4 000 libier (4 500 eur), píše thesun.co.uk.

V Londýne sa mu život zunoval. Ako vraví, každodenné dochádzanie do práce, finančné náklady na život v hlavnom meste spôsobili, že sa cítil vyčerpaný a nenaplnený. Keďže mal hypotéku, predal svoj dom a kúpil byt na prenájom. Z peňazí, ktoré získal, kúpil cez Ebay pozemok vo Welse.

Za 18 mesiacov si postavil hobití dom z prírodných materiálov a teraz tvrdí, že nikdy nebol šťastnejší. "Rodina si myslela, že je to šialené. Navonok som sa mal dobre, mal som dobrú prácu v Londýne, vlastnil dve nehnuteľnosti, bol som úspešný. Ale nebol som šťastný," hovorí Kris.

Muž využíva solárnu energiu, takže má elektriku bez toho, aby musel platiť účty. Kris, ktorý si teraz zarába prácou z dreva, si dom vyrobil najmä z prírodných materiálov. Okná, rúry a iné kovové predmety získal z druhej ruky. "Pracovať dve tretiny svojho života a mať málo času pre seba, na koníčky, to nie je v poriadku. Hoci dnes nezarobím toľko ako v Londýne, paradoxne mám viac peňazí. Nemám žiadne záväzky, o ktoré by som sa musel finančne starať, a to ma robí o dosť šťastnejším," dodal.