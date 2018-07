Protesty v Macedónsku mala financovať Moskva: Rusi si o obvineniach myslia jediné

Ruské veľvyslanectvo v Skopje poprelo v utorok obvinenia z podpory protestov v Macedónsku proti dohode s Gréckom o zmene názvu tejto bývalej juhoslovanskej republiky.

Informovala o tom agentúra AP.

S obvinením na adresu Moskvy prišiel minulý týždeň macedónsky premiér Zoran Zaev. Podľa jeho slov dostávajú protestné zoskupenia v Macedónsku peniaze prostredníctvom podnikateľov pôsobiacich v Ruskej federácii. Zaev neskôr doplnil, že jeho tvrdenia vychádzali z informácií tajných služieb, bližšie podrobnosti však neuviedol.

Ruské veľvyslanectvo v Skopje označilo tvrdenia macedónskeho premiéra za "nepodložené".

Bude Macedónsko čoskoro patriť do NATO? Najskôr ale musí splniť TÚTO podmienku

Podobné obvinenia zo snáh o podkopávanie dohody o zmene názvu Macedónska vznieslo voči Moskve aj susedné Grécko. V tejto súvislosti vyhostilo minulý týždeň dvoch diplomatov pôsobiacich na ruskej ambasáde v Aténach.

Macedónsko a Grécko podpísali v júni dohodu, na základe ktorej by malo Macedónsko zmeniť svoj oficiálny názov z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM) na Republiku Severné Macedónsko. Grécko výmenou za to odblokovalo úsilie svojho suseda o vstup do NATO a EÚ. O dohode definitívne rozhodnú obyvatelia Macedónska v jesennom referende.