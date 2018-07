Nečakaný zvrat! Donald Trump sa vrátil do USA a potvrdil to, o čom sa šepkalo už dlhšie

Americký prezident Donald Trump v utorok zopakoval, že má plnú dôveru v americké tajné služby.

Zároveň novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že prijíma záver spravodajských služieb, že Rusko zasahovalo do predvlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch. Ich výsledok to však podľa Trumpa neovplyvnilo. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že sa v Helsinkách v pondelok zle vyjadril, keď hovoril o nezasahovaní Ruska. Chcel vraj naopak povedať, že nevidí dôvod, prečo by sa do volieb nevmiešavalo práve Rusko.

Prezident zároveň uistil, že jeho administratíva dôrazne odrazí akýkoľvek pokus o zasahovanie do novembrových volieb do Kongresu. Trump vysvetľoval svoje vyjadrenia z pondelňajšej spoločnej tlačovej konferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ostrú kritiku od demokratických i niektorých republikánskych kongresmanov si vyslúžil za to, že svoj ruský náprotivok zjavne podporil v jeho tvrdení, že Rusko sa nevmiešavali do predvlaňajších volieb amerického prezidenta.

V Helsinkách Putin vyhlásil, že ruský štát "nikdy nezasahoval a nehodlá sa miešať do amerických vnútorných záležitostí vrátane volebného procesu". Na to Trump v pondelok na tlačovej konferencii poznamenal, že ani on nevidí dôvod, prečo by Rusko malo zasahovať do prezidentských volieb v roku 2016. V utorok americký prezident tvrdil pravý opak. V Helsinkách sa vraj zle vyjadril a v skutočnosti vraj chcel povedať, že nevidí dôvod, prečo by sa práve Rusko do volieb nevmiešavalo.