Potupný moment pre Donalda: Putin vytiahol vo Fínsku tajný tromf, Trumpovi zostali len oči pre plač

Ruský prezident Vladimir Putin zatienil svoj americký náprotivok Donalda Trumpa na summite v Helsinkách i novou limuzínou, ktorá je o viac ako meter dlhšia ako Trumpov opancierovaný cadillac, prezývaný The Beast (Beštia).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V Helsinkách ruský prezident vôbec prvýkrát v zahraničí predviedol svoj nový reprezentačný voz Aurus Senat, ktorý má byť výkladnou skriňou luxusnej a stopercentne ruskej automobilovej značky, upozornila v utorok na svojom webe francúzska stanica BFMTV. Summit podľa nej tak trochu pripomínal autosalón, keď sa vedľa Beštie postavil Putinovo vozidlo.

"Viac ako vozidlom aparátnika chce táto limuzína, dlhá 6,62 metra, byť aj priemyselnou a politickou zbraňou," poznamenal server. Putin týmto vozidlom obnovuje sovietsku tradíciu, podľa ktorej jazdiť v prestížnom aute domácej výroby má ukázať priemyselnú silu zeme.

Ruský prezident podľa expertov prejavil želanie presedlať z mercedesov najvyššej triedy do ruského vozidla v roku 2012. Problém však predstavovala skutočnosť, že továrne, ktoré dodávali limuzíny sovietskym vodcom, skončili spolu so Sovietskym zväzom. A tak sa muselo začať na zelenej lúke, aby sa mohla naplniť túžba nielen prezidenta Putina, ale aj ďalších funkcionárov a oligarchov. Vývoja sa chopil výskumný ústav NAMI a výsledkom projektu Kortež má byť ucelená rada vozidiel, ktorá má okrem reprezentačnej limuzíny Aurus Senat zahŕňať aj sedan, terénne vozidlo s pohonom všetkých štyroch kolies Komendant a mikrobus Arsenal.

Vývoj podľa neoficiálnych informácií vyšiel na 12,5 miliardy rubľov (takmer 171-tisíc eur). Cieľom je od roku 2020 predávať 5 000 vozidiel, ktoré budú konkurovať známym značkám, ako je Rolls-Royce či Bentley, ale za priaznivejšiu cenu. Limuzína má vyjsť v prepočte na 135-tisíc eur, ostatné vozidlá z tejto rady od 77-tisíc eur do cca 100-tisíc eur. Akokoľvek väčšina dielov má byť ruských, pri vývoji motorov sa výskumný ústav NAMI neobišiel bez spolupráce s expertmi automobilky Porsche. Výsledkom je tak osemvalec s výkonom 600 koní. Podľa ruských médií existuje ponuka na dvanásťvalec s 850 koňmi.

Putinova limuzína Aurus Senat dosahuje podľa ruskej televízie RT dĺžku 6,62 metra, zatiaľ čo The Beast 5,5 metra. A to je vraj ruský model ľahší: váži 6,5 tony proti ôsmim tonám americkej limuzíny. Na projekte spolupracovali tiež experti na pohon všetkých štyroch kolies skupiny Sollers, takže prezidentská limuzína disponuje touto vymoženosťou.

Putin svoju novú mašinu prvýkrát predviedol pri májovej inaugurácii, kedy bol štvrtýkrát uvedený ako prezident do Kremľa. Údajne si pre túto príležitosť musel v NAMI vypožičať prototyp. To mu však nezabránilo, aby si do Fínska nepriviezol hneď dve limuzíny. "Ruský prezident sa zdá byť najlepším obchodným agentom tohto projektu ... Prvá ukážka vo Fínsku, hneď vedľa vozidla Donalda Trumpa, to nie je žiadna náhoda," usúdil francúzsky web a na záver si položil otázku, či sa nová studená vojna neodohráva práve medzi Putinovým Senatom a Trumpovou Beštiou. Podľa dostupných informácií má americký prezident dostať nástupcu terajšieho služobného vozidla ešte počas tohtoročného leta.