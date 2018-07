Megainvestícia na železnici: Slováci budú cestovať modernizovanými vlakmi, vysolia za ne desiatky miliónov €

Komfort a rýchlosť. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila vozne s viacerými vychytávkami, ktoré majú spríjemniť cestovanie. Budú jazdiť na trasách Žilina - Praha a Bratislava - Košice.

Osobné vozne vznikli v spolupráci ZSSK so zahraničným dizajnérskym štúdiom. Ide o sériu 35 nových vagónov, ktoré v najbližších dvoch rokoch začnú premávať na našich tratiach. Ide o celkom nový dizajn, vďaka ktorému budú spoľahlivejšie, bezpečnejšie a atraktívnejšie. „V rámci modernizácie vlakov sme sa inšpirovali Slovenskom, jeho bohatou históriou aj prírodným dedičstvom,“ prezradil Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSK. Dizajn interiérov je inšpirovaný tradičnými čičmianskymi vzormi. Do premávky zaradia aj 50 renovovaných vagónov druhej triedy. Celkové investície do vlakových súprav v rámci eurofondov presiahnu desiatky miliónov €. Životnosť vozňov odhadujú železničiari na vyše dvadsať rokov.

Novinky vo Vagónoch

-vysokorýchlostné wifi pripojenie na internet

-nový podvozok

-brzdy, nové dvere

-vnútorné panely

-výkonný centrálny zdroj energie

-protišmyková podlaha

-nový kamerový systém

-vákuové toalety

-zvýšili kapacitu na 84 sedadiel