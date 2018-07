Liptovskí škôlkari vypustili svoj odkaz do rieky Demänovka: Nečakané prekvapenie

Aj keď neplávala dlho, našla si toho najlepšieho adresáta. Správa vo fľaši od malých liptovských škôlkarov doplávala k Ukrajinke Viky (9) z ďalekého Lutsku napriek tomu, že putovanie fľaše nebolo dlhé. Ako sa Viky, ktorá pochádza z mesta vzdialeného 500 kilometrov, k správe dostala?

Viktória, ktorej rodina pochádza z nepokojnej oblasti na Ukrajine, si prišla s rodičmi oddýchnuť na Liptov. Pri poznávaní blízkeho okolia sa dostali aj k brehom Liptovskej Mary, kde ukrajinské dievčatko našlo fľašu s odkazom malých Liptovskomikulášanov z Materskej školy Lobelka. Viky, ktorá si pobyt a pohodu na Slovensku veľmi užívala, sa správe potešila a krátko nato už písala škôlkarom odpoveď, kde vysvetlila, ako správu popri potulkách na brehoch Liptovskej Mary našla. „Oddych na Slovensku nám priniesol nezabudnuteľný zážitok,“ tešila sa aj mamina Viktórie. Odpoveď od ukrajinskej tretiačky potešila aj všetkých v materskej škole.

„Bolo to veľmi milé dostať od Viky odpoveď. Sme o tom presvedčení, že správa si našla toho najlepšieho adresáta, akého mohla, a tak urobila radosť na obidvoch stranách,“ povedala za pedagógov Lobelky Evka Bubniaková. Ako vysvetlila, správu vo fľaši posielali okrem podpory rozvoja predčitateľskej gramotnosti aj pre priblíženie deťom, ako sa komunikovalo kedysi a dnes. Fľašu vypustili do riečky Demänovka, odkiaľ putovala ďalej do Váhu, ktorý ju doplavil do Liptovskej Mary. Viky správu našla a potešila sa jej štyri dni po jej odoslaní. Odvtedy je ukrajinská školáčka s Liptovskomikulášanmi v kontakte a vďaka originálnej správe sa tak zrodilo nové pekné priateľstvo.

Správa vo fľaši

Pozdravujeme nálezcu našej správy. Tešíme sa, že si si nami písaný odkaz prečítal. My sme Lobelkáči zo škôlky z Liptovského Mikuláša a prajeme Ti všetko dobré.