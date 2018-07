Herec Peter Kočiš prvýkrát po krachu manželstva: Trpké priznanie!

Trápi sa! Herec Peter Kočiš (52) sa od novembra minulého roka spamätáva z náhleho krachu dvadsaťštyriročného vzťahu s manželkou Nelou (45), s ktorou má dve dcéry.

Po dlhých mesiacoch mlčania otvorene prehovoril o tom, že niekdajšiu rodinnú idylku nedokáže len tak hodiť za hlavu.

Umelec, ktorého v poslednom čase vídať v spoločnosti kolegyne z divadla Miroslavy (39), priznal, že prežíva veľmi náročné životné obdobie.

Krach na pohľad harmonického manželstva Petra a Nely Kočišovcov sa prevalil koncom vlaňajška. Herec sa následne uzavrel do seba. Teraz si však vylial srdce. „Som v takom zložitejšom rozvodovom období. Určite nebudem nič zlé hovoriť ani na svoju ženu, ani na svoje deti, pretože by to bolo proti mne samému. Ja som s nimi prežil veľmi dlhé a šťastné obdobie. Ale tak niekedy sa to v živote stane,“ povzdychol si smutne Peter pre TA3. To, že mu po uzavretí dôležitej životnej etapy rozhodne nie je do spevu, bolo vidieť už pred pár mesiacmi, keď ho čitateľ Nového Času zastihol v spoločnosti kolegyne Miroslavy. Párik sa síce k sebe túlil a nechýbali ani bozky, bolo však zjavné, že hercovi víria v hlave ťaživé myšlienky.

Pomáha mu samota

„Keď som smutný, alebo nemám náladu, tak väčšinou, aj keď to nie je možno úplne správna cesta, som rád trošku sám a nad tým tak nejako popremýšľam. Musím sa priznať, že som emotívny človek v tom, že nedokážem problémy len tak ľahko odfiltrovať. Vnútorne ma to nejaký čas trápi,“ priznal Kočiš, ktorý zatiaľ novú ženu po svojom boku zatĺka. „Novú priateľku zatiaľ nemám,“ tvrdil herec Novému Času minulý mesiac napriek tomu, že bol pristihnutý v objatí s Miroslavou niekoľkokrát. Zhovorčivejšia bola jeho pohľadná kolegyňa. „S pánom Kočišom sme veľmi dobrí priatelia, ktorí okrem vzájomných sympatií zdieľajú aj množstvo spoločných tém,“ vyjadrila sa plavovláska. Nový Čas Kočiša kontaktoval, no do uzávierky nereagoval.