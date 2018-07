Gregorová a Koptík: Svadba na druhý pokus! Veľavravné slová blízkeho kamaráta

Kam to tí dvaja nakoniec dotiahnu?

Hana Gregorová (65) šokovala česko-slovenskú verejnosť tým, že po škandalóznom rozchode vzala na milosť svojho milenca Ondřeja Koptíka (34). Ten herečku verejne ponižoval trápnymi historkami z ich spálne, urážal jej deti i priateľov a skladal jej nechutné porno básničky. Hana trpela, ale namiesto poučenia sa rozhodla odpustiť mu.

Zdá sa, že nad peklom v priamom prenose napokon zvíťazila ich mnohými ľuďmi nepochopená láska. A hrdličky spolu nielenže žijú, ale podľa informácií Nového Času sa u nich doma opäť skloňuje slovo svadba!

Život Gregorovej môže byť sám osebe inšpiráciou pre zaujímavý romanticko-tragický film. Hana si totiž prešla cestou, ktorú pošpinili drogy, ohováranie a skladanie porno básničiek zo strany jej o tridsaťjeden rokov mladšieho milenca. Koptíkovi sa však napriek verejnej hanbe podarilo dámu v zrelom veku uchlácholiť. Hrdličky spolu trávia čo najviac času, jazdia do Haninho domu v maďarskej Rajke a snažia sa zabudnúť, čím po ich vlaňajšom rozchode zabávali, ale aj poburovali česko-slovenský národ.

Zajačik medzitým dokonca stihol známej Slovenke namaľovať rozprávkovú budúcnosť. A v diaľke už počuť svadobné zvony! „Hana a Ondřej sa rozprávali na tému sobáša. On by si ju chcel vziať za manželku aj okamžite,“ tvrdí Novému Času blízky kamarát dvojice. Háčik je v tom, že hoci Gregorová už raz nedočkavému zajačikovi pritakala na ponuku manželstva, tentoraz si svoje rozhodnutie necháva prejsť hlavou. „Ondřej vie, že to bude beh na dlhú trať, pretože je dvakrát tak opatrná, aby nestúpila vedľa. Pokiaľ viem, nepovedala mu rázne nie. Šanca tam teda je,“ myslí si náš zdroj. Koptík sa snažil nastoknúť vdove po Radkovi Brzobohatom († 79) zásnubný prstienok aj v auguste 2015 počas ich výletu v rakúskych horách. Gesto, ktorým šokoval nielen Hanu, urobil pred kamerami. Herečkina vtedajšia reakcia bola pomerne srdečná, hoci neskôr na túto tému držala bobríka mlčanlivosti. „Do poslednej chvíle som netušila, čo chystá. Keď pokľakol, okríkla som ho: ‚Prosím ťa, čo blbneš!‘ On mi ale predniesol takú dojemnú reč, ktorú čítal z papiera, že mi vytryskli slzy do očí. Nemohla som povedať nič iné než áno,“ vysvetlila pred dvomi rokmi českému Blesku Gregorová.

Vyjde to na druhýkrát?

Po rozchode vlani v septembri, keď umelkyňa vyhodila Koptíka z domu, sa ich sobáš zdal byť nemožný. A on sa to pritom môže poľahky stať skutočnosťou! Isté zatiaľ je, že ak má temperamentnej tmavovláske pristáť v havraních vlasoch hodená ryža a vodičovi alternatívnej taxislužby vyletieť ponad hlavu svadobná holubica, musí Koptík na sebe tvrdo zapracovať. Hana ho totiž vzala na milosť s podmienkou, že po protidrogovej liečbe sa už tohto svinstva nikdy nedotkne a vyrovná všetky dlhy. „Viem, že ho mám pod kontrolou, pretože chodí pravidelne na kontroly k doktorke, ktorá je moja kamarátka. Všetky testy môžem kontrolovať,“ povedala nedávno Hana českému Top Staru. „Odpúšťať je ľudské. A keď nejde o život, ako hovorieval Radek, ide o…,“ uzavrela Gregorová, ktorá včera rovnako ako Koptík na otázky Nového Času nereagovala.