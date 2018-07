Obyvatelia viacerých obcí zostali v strehu: Zemetrasenie na východe Slovenska

Obyvatelia viacerých obcí v okolí Bardejova pocítili v nedeľu (15.7.) a v pondelok (16.7.) slabé zemetrasenie.

"V nedeľu 15. júla o 23.19 h letného stredoeurópskeho času došlo pri poľskej Krynici, približne sedem kilometrov od slovensko-poľskej hranice, k slabému zemetraseniu. Zemetrasenie bolo zaznamenané slovenskou Národnou sieťou seizmických staníc, ako aj Lokálnou seizmickou sieťou východné Slovensko. Na základe záznamov zo seizmických staníc bolo určené magnitúdo zemetrasenia 2,6. Je to už dostatočné magnitúdo na to, aby zemetrasenie bolo pozorované aj obyvateľmi okolitých obcí. Bolo zaznamenané aj na Slovensku," uviedol pre TASR Andrej Cipciar z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave s tým, že zemetrasenie v danej lokalite zaznamenali aj o 3.54 h s lokálnym magnitúdom 2,2.

Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave má podľa jeho slov momentálne k dispozícii 44 pozorovaní od občanov k prvému a jedno k druhému zemetraseniu. "Pri zemetrasení s magnitúdom 2,6 nepredpokladáme, že dôjde k poškodeniu budov, ktoré sú správne postavené. Je veľmi malé na to, aby spôsobilo nejaké štrukturálne škody alebo škody na majetku," povedal. Ako vysvetlil, oblasť Krynice je seizmicky aktívna. "Bývajú tam zemetrasenia, najmä z poľskej strany. Je to dosť blízko pri hranici so Slovenskom, takže okolo Bardejova a Starej Ľubovne sú tie zemetrasenia pozorované," vysvetlil Cipciar.

Zemetrasenie pocítili obyvatelia obcí Malcov, Gerlachov, Kružlov, Gaboltov, Sveržov, Lenartov a ďalších. Podľa slov starostky obce Lenartov Jany Bľandovej sa občania obávali, že došlo k výbuchu, škody na majetku však nehlásili. "Ľudia mi zemetrasenie hlásili, ale len prostredníctvom niektorých zamestnancov obecného úradu. Overené to nemáme nijako. Do 23.00 h som bol hore a nezaznamenal som nič. Za 20 rokov, čo som vo funkcii, sme nič podobné nezaznamenali," doplnil starosta obce Malcov Stanislav Gernát.

Podľa Cipciara bude ústav naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia. V tejto súvislosti prosí občanov, ktorí ho pocítili, aby ich kontaktovali prostredníctvom webstránky www.zemetrasenia.sk, kde zároveň nájdu aktuálne informácie.