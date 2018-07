Tour de France je veľká makačka: Toto musí Sagan jesť, aby víťazil!

Za tri týždne takmer nepretržitého bicyklovania spáli dokopy 176 pretekárov vyše 25 miliónov kalórií.

Raz darmo, 21 etápa 3 351 km nie je žiadna zábava. Čo teda jazdci počas slávnych pretekov konzumujú, aby túto záťaž vydržali?

Tour de France je náročná, aj čo sa týka výživy. Jednotliví pretekári strávia každý deň v sedle aj šesť hodín. Čas na regeneráciu je minimálny a k dispozícii sú iba dva dni oddychu. Nakŕmiť vyčerpaných cyklistov dá preto zabrať.

„Jazdci musia denne prijať do svojho tela v priemere aspoň 5 000 kalórií. Udržať takto vysoké energetické dávky je veľmi ťažké,“ povedala pre cyclingnews.com výživová odborníčka Corinne Mäder. „Nie je to však iba o kalóriách. Potláčanie chuti do jedla a únava spojená s jednotvárnou stravou sú tiež veľkým problémom. Často sa vyskytujú gastrointestinálne ťažkosti. Každý jazdec má svoj individuálny stravovací plán,“ dodala Mäder.

No a, samozrejme, pridať k tomu musíme aj jedenie počas jazdy, správnu hydratáciu a neustále presuny medzi hotelmi. Ako sa to dá teda celé zvládnuť? Peter Sagan a jeho kolegovia sa väčšinou ládujú sacharidmi (cukry a škroby), tie vedia najrýchlejšie doplniť obrovský energetický výdaj.

9.00: raňajky

Jazdci raňajkujú zhruba tri hodiny pred začiatkom etapy. Raňajky sú bohaté na sacharidy. Konzumuje sa chlieb, müsli, cereálie, ovocie, káva, smoothies či pomarančová šťava

10.30: desiata pred jazdou

Presun z hotela na miesto etapy býva občas zdĺhavý. To prináša jazdcom možnosť doplniť zásoby kalórií a sacharidov. Obyčajne si doprajú ryžové koláče s medom, vianočku alebo energetickú tyčinku. Jedlo zapíjajú rôznymi sladkými tekutinami, napríklad kolou.

12.00: obed počas jazdy

Rôzne etapy prinášajú rôzne spôsoby stravovania v sedle. Vo veľkom sa využívajú ovocné energetické tyčinky a gély. Občas je miesto aj pre ryžové koláče či chlieb s lekvárom. Pijú sa iontové nápoje a voda.

17.00: po pretekoch

Hneď ako sa skončí etapa, jazdci vypijú špeciálny nápoj, obsahujúci veľké množstvo sacharidov a proteínov. Až potom sa môžu ísť osprchovať. Následne im kuchár pripraví sendviče a jesť môžu aj cereálne tyčinky

20.00: večera

Šalát alebo polievka ako predjedlo, ako hlavné jedlo sa podáva mäso či ryby spolu s prílohou bohatou na sacharidy. Už dávno sú však preč dni, keď jazdci jedli iba rovnaké cestoviny. Kuchári sa snažia, aby bola večera každý deň iná. Ako dezert sa podávajú domáce koláče, jogurty či ovocie.

23.00: večierka

Tesne pred spaním si jazdci ešte pochutia na malom občerstvení, ako sú koláčiky, ovocie, oriešky či energetické tyčinky. Hladina glykogénu sa musí udržovať na vysokej hodnote aj po večeri. Kľúčová je, samozrejme, aj hydratácia. Nestáva sa často, že by ste v zákulisí Tour videli pretekára bez fľaše vody.