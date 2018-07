Finta menom Hossa! Prečo slovenský hokejista neukončí v NHL kariéru?

Svoju povesť nemení. Arizona je naďalej v NHL klubom s povesťou skladišťa nadbytočných veteránov.

Najnovším artiklom Arizony je slovenský krídelník Marián Hossa (39). Trojnásobný držiteľ Stanleyho pohára, ktorý strávil osem sezón v Chicagu, prejavil obetavosť pre svoj tím a rok potom, čo odohral svoj posledný zápas kariéry sa vzdal klauzuly v zmluve. Vedeniu Blackhawks tak umožnil vymeniť jeho kontrakt do Arizony a uľaviť tak platovému stropu. Obojstranne výhodná výmena okrem toho odkryla spôsob, akým manažéri obchádzajú platové stropy.

V roku 2009 podpísal v Chicagu dvanásťročný kontrakt a plánoval, ako na brehu Michiganského jazera zakončí kariéru. Kožné problémy však pred rokom slovenského útočníka Mariána Hossu prinútili prestúpiť pred novinárov so správou, ktorá zarmútila fanúšikov Blackhawks: "Dávam si pauzu od hokeja, v budúcej sezóne nenastúpim." Žiadny oficiálny odchod do hokejovej penzie, len veta, ktorá dala priaznivcom Blackhawks nádej, že sa číslo 81 ešte vráti. Nádej však zhasla minulý týždeň, kedy ho vedenie klubu vymenilo do Arizony.



Hráč, ktorý má ešte zmluvu na ďalšie tri sezóny, zakončí kariéru - a možno aj vstúpi do hokejovej Siene slávy - ako hráč Coyotes, hoci ich dres zrejme ani raz neoblečie.



Nie je prvý. Podobne získalo vedenie Arizony pred tromi rokmi obrancu Chrisa Prongera, o rok neskôr zamierili do púšte útočníci Pavel Dacjuk a Dave Bolland. Ani jeden z veteránov však za Coyotes nikdy nenastúpi. Pronger a Bolland boli dlhodobo zranení, Dacjuk už hrá v Rusku.



Vedenie klubu iba prevzalo ich stále platné kontrakty, čo bola úľava pre platové stropy ich predchádzajúcich zamestnávateľov. Coyotes, ktorí dlhodobo okupujú dno tabuľky a výdavky na platy držia na uzde, naopak výmenou za to získali aktívnych hráčov, či výbery v drafte. Skrátka obojstranne výhodný obchod.



Posledným z radu arizonských veteránov je práve Hossa. "Mariánov dlhoročný prínos klubu nebude nikdy zabudnutý. Oceňujeme nielen jeho hráčske kvality, ale tiež schopnosť tímovej spolupráce, akým bol lídrom a vzorom pre ostatných hráčov," uviedlo vedenie Chicaga v oficiálnom vyhlásení klubu.



Vďaka je na mieste. Popri dlhoročných službách na ľade preukázal Hossa klubu láskavosť tiež tým, že minulý týždeň privolil s výmenou do klubu, ku ktorému nemá žiadne väzby. Klauzula v zmluve dávala kanonierovi absolútnu slobodu v rozhodovaní o budúcnosti.



Lenže prečo slovenský útočník neoznámil oficiálny koniec kariéry? Dôvodom je nastavenie zmluvy, ktorá beží až do roku 2021. Do platového stropu, ktorý tímy obmedzuje vo výdavkoch na platy hráčov, sa započítava vždy priemerná ročná suma v zmluve, takže ak by hráč podpísal dvojročný kontrakt, ktorý by mu v prvej sezóne priniesol dva milióna dolárov a v druhej štyri milióny, v oboch ročníkoch by sa klubu započítal do platového stropu po troch miliónoch.



To je práve Hossov prípad. Tomu v prvých deviatich rokoch kontraktu s Chicagom pristálo na účte šesťdesiat miliónov dolárov, lenže do platového stropu sa započíta len osemdesiat percent vyplatenej sumy. Rozdiel sa zrovná až v nasledujúcich troch v ktorých si Hossa príde vždy na rovný milión.



Pre kluby nie je problém zohnať peniaze, ale vojsť sa do limitov platového stropu. Preto Blackhawks pred nadchádzajúcou sezónou zvažovali, čo s Hossovým kontraktom. Sám hráč už na 99 percent nenastúpi, päťmiliónová záťaž v platovom strope by za takého hráča bola zbytočným luxusom.



A tak sa s ponukou poponáhľala Arizona. Coyotes majú pod platovým stropom dosť miesta, teda dobrovoľne prevzali Hossov kontrakt a vo výmene, do ktorej sa zapojilo celkovo sedem hráčov a dva výbery v drafte, si z hokejového hľadiska o niečo polepšili. Vďaka poistke v zmluve navyše hráčom vyplatí každý rok na ruku len 200 tisíc dolárov, zvyšnú sumu uhradí poisťovňa.



Problém celej výmeny je však inde. Blackhawks sú teraz osočovaní z toho, že obišli platový strop. Kolektívna zmluva medzi vedením NHL a hráčskou asociáciou NHLPA myslí aj na tieto prípady, ale len vtedy, keď hráč oznámi definitívny koniec kariéry.



Ak by k tomu došlo, Hossov kontrakt by bol zrušený, slovenská útočník by prišiel o zvyšné tri milióny a Chicagu by sa za trest znížil platový strop o sumu, ktorú pod stropom "ušetril" v predchádzajúcich deviatich sezónach.



Aj preto bude Hossa pravdepodobne odďaľovať definitívny koniec kariéry. Nechce prísť o zvyšné tri milióny, ktoré mu pristanú na účte v nasledujúcich troch rokoch, a tiež nechce narobiť starosti klubu, v ktorého drese v rokoch 2010-15 zdvihol trikrát nad hlavu Stanley Cup.

Odložení hráči v Arizone:

Chris Pronger (43)



Predchádzajúci klub: Philadelphia

Záťaž pre platový strop: 4,935 milióna dolárov

Kontrakt: dve sezóny

Pavel Dacjuk (39)



Predchádzajúci klub: Detroit

Záťaž pre platový strop: 7,5 milióna dolárov

Kontrakt: jedna sezóna

Dave Bolland (32)

Predchádzajúci klub: Florida

Záťaž pre platový strop: 5,5 miliónu dolárov

Kontrakt: tri sezóny

Marián Hossa (39)

Predchádzajúci klub: Chicago

Záťaž pre platový strop: 5,275 miliónu dolarů

Kontrakt: tri sezóny