Honza sa na dovolenke v Taliansku skoro prepadol od hanby: K Čechom sa celý čas radšej nepriznával

Naštvali ho krajania! Honza sa na Facebooku rozohnil nad správaním sa ľudí z rodnej vlasti.

Na Facebooku existuje česká cestovateľská zoznamka, ktorú tento raz využil Honza, aby si vylial srdce nad správaním sa Čechov.

"Bol som teraz 14 dní v Taliansku a opäť som sa hanbil za svojich krajanov. Keď tam chlap chytil malú rybku a hulákal cez celú pláž na manželku: "Mámo, máme kapra," tak to som sa robil, že nepočujem. Keď som ich však videl, ako si chodia po meste prípadne sedia v pizzerii v plavkách, to už bolo na mňa trochu moc. Počas celej cesty do Talianska som videl jediné auto s českou EČV, ktoré išlo bezdôvodne v prostrednom pruhu a ostaní vodiči na neho blikali, nech sa zaradí. Keď som vošiel do kolóny, autá v pravom pruhu sa automaticky radili ešte viac vpravo, tie vľavo doľava, aby mohla stredom prejsť prípadne záchranka. Iba auto zasa s českou značkou zostalo stáť v strednom pruhu. To, ako sa chovali, je smutný príbeh," napísal pod návalom emócií.

Samozrejme, že k príspevku pribúdali rôznorodé reakcie. "Sme debilný národ, podľa volieb je to snáď jasné," napísala Marcela. "Paradoxne 80 percent vecí, ktoré nám vadia na Čechoch v cudzine, robia aj ostatné národy. A často o mnoho viac v cudzine ako doma," napísala Veronika. "Neviem, kde berieme pocit, že sa máme alebo môžeme hanbiť za ostatných. Myslím, že len sami za seba, keď už. Stretávame na cestách sympatických Čechov i nevychovaných a platí to aj pre iné národnosti. Nevidím v tom rozdiel," dodala Peťa.