Žena († 52) išla s manželom na výlet: Spadla do jamy a bola mŕtva

Výlet na bicykli ju stál život! Žena počas jazdy narazila na jamu, ktorá sa jej stala osudnou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Carolyn Dumbleton († 52) z britského Lincolnu bola vášnivou cyklistkou. Spolu so svojím manželom podnikali mnohé výlety na dvoch kolesách. Jedna jazda sa jej ale stala osudnou.

Carolyn narazila na jamu dlhú takmer 2 metre. „Obaja šli dolu kopcom a moja mama letela 18 metrov po páde na takmer 2-metrovej jame. Otec sa snažil prekážku obísť, mama ju nemala šancu vidieť. Myslíme si, že narazila na krk a na hlavu. Môj otec zavolal sanitku a okoloidúci sa jej snažili podať prvú pomoc,“ cituje denník metro Carolyninu dcéru Samanthu.

Cyklistku previezli do nemocnice so zlomenou chrbticou. Oveľa horší však bol fakt, že Carolyn sa zastavilo srdce a jej mozog tak na určitý čas zostal bez kyslíku. Lekári ženu okamžite uviedli do umelého spánku a napojili na prístroje. Odborníci jej už ale pomôcť nedokázali. Príbuzní sa preto rozhodli odpojiť ju od prístrojov. Rodina sa navyše rozhodla darovať Carolynine orgány ostatným. Žena tak môže zachrániť iné životy.