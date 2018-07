Hokejista Patrik Lušňák prehovoril po roku o desivej nehode: Život mi visel na vlásku!

Bol na hrane života a smrti. Mal početné zlomeniny, ťažký otras mozgu, s poškodenou hlavou ležal v kóme niekoľko dní.

Slovenský hokejista Patrik Lušňák (29) mal vlani v lete podpísať zmluvu so Slovanom Bratislava. Dovolenka v Chorvátsku mu ale plány zmenila. Presnejšie pád zo skútra. Po roku maródovania sa ale Lušňák vracia na ľad. Po ročnej pauze bude pokračovať vo Zvolene.

„Trénujem už dva mesiace. Začínal som zľahka, bicyklovaním. Keď sa mi zatočila hlava, zoskočil som, dal si 24 hodín pauzu a znova. Postupne som si pridával, dostal povolenie na väčšiu záťaž aj od doktora. V nej som už šiesty týždeň. Sprvoti som sa obával, že mi bude robiť problémy, ale zatiaľ je všetko v poriadku," vraví pre denník Šport Lušňák, ktorý po páde na pravé ucho nepočuje na 80 percent a v ľavom uchu nosí naslúchadlo.

Po roku sa hokejista vrátil aj nešťastnej nehode, ktorá ho takmer stála život.

„Nechcel som o tom hovoriť, ale keď sa vraciam k hokeju, už asi môžem. Stalo sa to v Chorvátsku, kde som dovolenkoval s Michelom Miklíkom, jeho sestrou, ktorá je moja priateľka a naším synom. Pamätám si, že sme umývali loď, následne sme sadli na skútre, chceli sme ísť na kávu. Michel išiel predo mnou. Spadol som, mal som haváriu. Prvá vec po nehode, ktorú si pamätám, sú doktori okolo mojej postele. Vnímal som, že nepočujem, po anglicky som sa hneď pýtal, čo sa deje. Povedali mi, že to bude dobré, je to následok opuchu mozgu. Stalo sa to večer okolo 20:40 pri západe slnka, pričom bolo na mojej úrovni. Nemal som slnečné okuliare, asi som nič nevidel. Podľa všetkého som pribrzdil, narazil do obrubníka a preletel do betónového stĺpa. Život mi visel na vlásku," opísal pre denník Šport desivé momenty Lušňák.