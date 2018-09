Dievčatko (3) sa pri hre skrylo do práčky, ktorá sa zabuchla a začala napĺňať vodou: Zúfalý krik o pomoc nikto nepočul

Detská hra mohla skončiť tragédiou. Dievčatko sa skrylo pred starším bratom do práčky, tá sa zatvorila a uväznila ju vo vnútri.

Malá Kloe McIver (3) kričala na plné hrdlo, aby ju niekto prišiel zachrániť, no nikto ju nepočul. Práčka zatiaľ automaticky spustila cyklus a začala sa napĺňať vodou. Našťastie, ju našiel o rok starší brat, ktorý okamžite utekal pre rodičov.

Vystrašená matka Lindsey rýchlo vypla prístroj a dostala dieťa von, píše Metro. Matka z amerického mestečka Conifer sa teraz snaží prostredníctvom sociálnych médií upozorniť rodičov. Ak by neprišla včas, jej dievčatko mohlo v práčke prísť o život.

"Pokazila sa nám stará práčka a tak manžel kúpil túto, s predným plnením. Večer sme ju nainštalovali a upozornili deti, aby sa jej nedotýkali," spomína Lindsey. Hneď ďalšie ráno sa stal hrozivý incident. "Prebudil nás štvorročný syn, ktorý strašne plakal a bolo mu ledva rozumieť. Ja som stále nechápala, čo hovorí, no manžel zrazu vyletel z postele a utekal preč," dodala.

O pár sekúnd neskôr pochopila aj Lindsey a utekala do suterénu. "Naša trojročná Kloe bola zaseknutá vo vzduchotesnej práčke. Kričala, no vôbec ju nebolo počuť. Našťastie sa nám podarilo práčku rýchlo vypnúť a dcérku dostať von." Kloe bola na smrť vystrašená, no okrem niekoľkých malých odrenín a vlhkých šiat jej nič nebolo.