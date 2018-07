Nekompromisné rozhodnutie: Saudská Arábia zakázala desiatky populárnych videohier

Saudská Arábia v pondelok zakázala bezmála 50 populárnych videohier.

Deje sa tak podľa agentúry AP potom, čo sa objavili správy, že dve deti v kráľovstve spáchali samovraždu, ku ktorej ich prinútila online hra známa ako Modrá veľryba.



Saudskoarabskej ústrednej komisii pre audiovizuálne médiá oznámila, že zakazuje 47 hier, vrátane Grand Theft Auto V, Assassins Creed 2 a The Witcher (Zaklínač) za doposiaľ nešpecifikované porušovanie pravidiel a regulí. Zákaz bol reakciou na smrť trinásťročného dievčaťa a dvanásťročného chlapca, ktoré údajne dohnala k samovražde hra známa ako Modrá veľryba. Priama súvislosť so zakázanými hrami však nie je jasná.



Hra Modrá veľryba vznikla údajne v Rusku a rozšírila sa tam do stoviek sieťových spoločenstva, ktorá propagujú "estetiku smrti" a nabádajú mladú generáciu k samovražde. Po zapojení sa do hry musí užívateľ podstúpiť niekoľko často veľmi drastických úloh, napríklad vyryť si na ruky obrázok veľryby a jeho fotografiu poslať "administrátorovi". Ten po splnení ďalších úloh nakoniec určí čas a miesto odporúčanej samovraždy.