Dojímavá žiadosť o ruku bola zachytená na VIDEO: Najkrajšia časť však prišla chvíľu po tom

Nádherný moment, keď sa žena rozhodla požiadať o ruku svojho partnera, bol zachytený na video. Najdojemnejšia chvíľa však prišla hneď potom.

Keď Laura Curtis požiadala svojho partnera o ruku, radostne súhlasil. Určite však nečakal, že bude nasledovať i ďalšia otázka, tentokrát však nie od Laury, ale od jej 13-ročnej dcérky. Bolo to preňho dvojnásobné prekvapenie. Madison sa ho spýtala, či by si ju adoptoval a stal sa tak jej oficiálnym otcom.

Pár sa už niekoľko rokov vysporadúval s radom problémov, ktoré ich ťažili. Kvôli nim sa nemohli vziať skôr, pretože na svadbu nebol ani čas, ani peniaze. Keď však Laura zistila, že organizátori poľnohospodárskej šou hľadajú niekoho, koho by mohli na podujatí zosobášiť, neváhala a využila príležitosť.

Všetko bolo perfektne naplánované, matka s dcérami sa obliekli do krásnych šiat a keď sa dostali do veže, ktorá bola vyzdobená balónmi, Laura neváhala a spýtala sa Petera, či si ju vezme. "Posledné roky boli pre nás skutočne ťažké, ale som veľmi rada, že ťa mám po svojom boku," začala. "Je mi jedno, aké prekážky budeme musieť spolu prekonať, chcem ťa mať pri sebe," cituje krásne slová portál The Sun.