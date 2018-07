Rytmusova nová frajerka Jasmina Alagič o svojom trápení: Smutné tajomstvo z minulosti

Toto nikto netušil! Moderátorka Jasmina Alagič (28) vzbudzuje na verejnosti dojem, že jej nič nechýba.

O prácu ani peniaze núdzu nemá a v súčasnosti tvorí s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (41) zrejme najzamilovanejší a najsledovanejší pár nášho šoubiznisu. Aj exotická kráska si toho však už v živote preskákala dosť a jej netradičné meno a vzhľad neboli vždy jej výsadou. Najnovšie prehovorila o smutnom tajomstve z minulosti, ktoré by zo svojho života najradšej vymazala!

Románik Alagič s Rytmusom trvá už niekoľko mesiacov, hoci raper to oficiálne priznal až koncom mája. Odvtedy zamilovaná dvojica strávila niekoľko spoločných víkendov i dovoleniek v zahraničí, pričom šťastný Patrik na počkanie označuje stretnutie s Jasminou za to najsilnejšie, čo kedy zažil. Známy muzikant pritom vyzdvihuje jej vzhľad a vystupovanie - teda niečo, čo samotnej moderátorke ešte pred pár rokmi spôsobovalo trápenie. Pre český magazín Exkluziv otvorene priznala, že zovňajšok a jej exotický pôvod boli dôvodom, prečo sa v minulosti stala obeťou šikany. „V detstve som mala množstvo komplexov. Vysmievali sa mi pre moje meno a pýtali sa ma, kde mám Aladina a koberec,“ prezradila Jasmina. Keďže deti v jej okolí jej „inakosť“ nechápali, ich krutosť v mnohých prípadoch zašla ešte ďalej. Rovesníci sa jej vysmievali aj za to, čo sama ovplyvniť nemohla. Úskalím mal byť totiž práve jej vzhľad. „Komplex som mala aj zo svojej výšky. Veľmi rýchlo som vyrástla a nad všetkými som trčala,“ doplnila Jasmina, ktorá ani dnes o svojom výzore veľkú mienku nemá. „Nemyslím si o sebe, že som nejaká super krásna. Poznám veľa nádherných žien,“ dodala.

Šikana pokračuje

Hoci trápenie pre vzhľad či pôvod je momentálne pre moderátorku už vzdialenou minulosťou, iný druh šikany zažíva aj dnes na sociálnych sieťach. A to najmä vďaka veľkej láske k Rytmusovi, ktorú, tak ako jej partner, dáva verejne najavo na svojom internetovom profile. Jasmina sa snaží anonymom a závistlivcom brániť, no kritika stále neustáva. „Riešením je nezdieľať osobný život s verejnosťou! Potom ľudia nebudú mať čo riešiť. Je to veľmi jednoduché,“ poradila Alagič jedna z jej sledovateliek. Reakcia krásky na seba nenechala dlho čakať. „A toto je tá najväčšia hlúposť. Na čo je instagram? Že si tu ľudia dávajú fotky z miest a zážitkov s ľuďmi, ktorých majú radi... Necítim sa o nič viac ako ktokoľvek iný, kto to tu zdieľa - tak prečo nie?“ napísala moderátorka, ktorú nenávistné komentáre veľmi nahnevali.

