Victoria Beckham sa chvastala, akého má šikovného syna: Nepochopiteľný krok Brooklyna!

Brooklyn Beckham (19) vysokoškolský diplom z fotografie mať nebude. Syn futbalistu Davida Beckhama a návrhárky Victorie Beckham sa vlani chválil tým, že sa dostal na vysokú do New Yorku. Ale nedokončil ani jediný rok a už je doma v Londýne.

Školu zanechal a vraj bude radšej robiť stážistu u fotografa v Spojenom kráľovstve. "Vyzerá to tak, ako by sa mu príliš cnelo a cítil sa tam príliš osamelo. Zbožňuje svoju rodinu," cituje denník The Mirror. Návrat najstaršieho syna vyhovuje matke Victorii Beckham, ktorá bude na deti väčšinu budúcich mesiacov sama, pretože David sa bude zdržiavať na Miami, kde má vlastný futbalový klub.

Keď vlani Brooklyn urobil maturitu a dostal sa na vysokú do New Yorku, jeho matka Victoria sa rozplakala a chvastala sa svojím najstarším potomkom na sociálnych sieťach. Prvýkrát vo svojej kariére emócie priznala fanúšikom. Britská celebrita sa dojala a odkázala: "Všetci sme na teba takí hrdí, Brooklyn. Úžasné výsledky skúšok, mieriš na vysokú. Milujeme ťa moc a budeš nám chýbať. Áno, plačem. Som emocionálna."