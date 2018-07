Moderátorka Danica Nejedlá po 20 rokoch v Záhorskej Bystrici: Pravda o mojom konci v Markíze

Má náhradné riešenie?! Moderátorka Danica Nejedlá (46) je už viac než dvadsať rokov stabilnou súčasťou Markízy, kde to dotiahla až na moderovanie spravodajstva.

Ako sa však zdá, ostrieľaná novinárka nemusí v mediálnych vodách plávať naveky. V médiách sa totiž objavila informácia, že sa Danica chystá z nablýskaného sveta šoubiznisu zdupkať. Podľa jej slov ju láka úplne iný chlebíček. Dlhoročná markizáčka Novému Času prezradila, či sa chystá zamávať na rozlúčku svojmu chlebodarcovi v Záhorskej Bystrici a čo by ju malo živiť.

Danica Nejedlá je už viac než dve desaťročia tvárou televízie Markíza. Počas svojej bohatej kariéry, ovenčenej oceneniami, však okúsila, že novinárčina nie je často med lízať. Prišla do kontaktu s mnohými ľudskými príbehmi, často trhajúcimi srdce, pri niektorých reportážach išlo doslova o život. Ako reportérka musela byť v pohotovosti vo dne v noci a televízne štúdio striedala s nevyspytateľným a často nebezpečným terénom. Navyše sa musí dlhé roky vyrovnávať s popularitou, ktorá ju obrala o súkromie. Nebolo by preto divu, keby tento nápor vyústil do presedlania na celkom iný chlebíček.

V médiách sa objavili informácie, že známa markizáčka premýšľa o novej pracovnej náplni ďaleko od televíznych kamier. Podľa jej slov ju láka gastro biznis, pre ktorý by zrejme neváhala po rokoch opustiť novinárčinu. Uznávaná televízna tvár spočiatku ani nechyrovala, že ju budú živiť práve médiá. Ako absolventka ekonómie istý čas dokonca pracovala v banke. A práve v tejto sfére si vie samu seba predstaviť. „Mám vyštudovanú ekonómiu, cestovný ruch a služby, ukončila som ekonomickú univerzitu. Tak do úvahy by prichádzala reštaurácia,“ povedala Novému Času markizáčka, ktorá by si podľa jej slov vedela predstaviť manažovať malú reštauráciu od A po Z.

Má toho dosť?

Práve v roku 1998, keď skončila vysokú školu, uspela na kastingu v Markíze, rozbehla svoju kariéru. Za dvadsať rokov pôsobenia v Záhorskej Bystrici jej rukami prešlo množstvo ťažkých osudov či náročných nakrúcaní. Možno aj práve kvôli ťažkému chlebíčku, ktorý ju živí uz dlhé roky Danica pomýšľa aj na zadné vrátka. Predsa len by bol jej život o niečo pokojnejší. Kedy a či bude podnikanie v gastronómii nakoniec reálne, nám Danica ozrejmila. „Reálne kontúry to nemá. To je v rovine, čo by bolo, keby bolo. Priorita to pre mňa nie je. Na ničom nepracujem. Som typ človeka, čo rieši veci v danom momente, keď sa udejú, a vtedy hľadám riešenia. Ale nie dopredu, keď mám stabilnú prácu, podporu vedenia, kolegov,“ uzavrela manželka šéfa hasičov Alexandra Nejedlého, ktorá zatiaľ stále rieši správy a nie jedálne lístky.

