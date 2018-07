Futbalové MS v Rusku prekvapili: 10 naj momentov šampionátu

Po druhý raz v histórii dobyli futbalový trón.

Šampionát v Rusku ovládli Francúzi na čele s fenomenálnym trénerom Didierom Deschapsom. Zlatú medailu za bojovnosť a obrovské srdce by si však zaslúžili určite aj hráči Chorvátska. Súboje o medaily ukázali kus futbalového kumštu, tentoraz z európskej dielne, ktorý je možno vidieť len na takomto veľkom podujatí. Hoci sa o organizácii Ruska pred šampionátom trocha pochybovalo, nakoniec tieto majstrovstvá patrili k najlepším vôbec. Ako budeme spomínať na tento turnaj?!

Európa ukázala chrbát zvyšku sveta

Šampionát ovládli Európania. Podľa odborníkov to dokazuje, že najlepší futbal sa jednoznačne hrá na starom kontinente. Prekvapením bolo v najlepšom štvorlístku určite zastúpenie Chorvátska a Belgicka, s ktorými na zisk pódiového umiestnenia nikto nepočítal.

Politickí „džentlmeni“

Počas slávnostného odovzdávania víťaznej trofeje začalo pršať ako z krhly. Kým nad ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa okamžite objavil dáždnik, francúzska hlava štátu Emanuel Macron si naň musela počkať, najhoršie dopadla prvá dáma Chorvátska Kolinda Grabar - Kitarovičova, ktorej krásny účes sa po pár minútach zmenil na poriadne zmoknutú hrivu. Ani to však sympatickej prezidentke nezobralo úsmev z tváre a objímala ostošesť hráčov aj funkcionárov.

Nezvíťazil, ale bol najlepší

Chorvátsky futbalista Luka Modrič bol vyhlásený za najlepšieho

hráča šampionátu. Malý vzrastom, ale s obrovským srdcom a citom pre prihrávku valcoval súperov na ihrisku a získal si aj rešpekt zo strany odborníkov. Spolu s Francúzom Mbappém patrili k najväčším hviezdam turnaja.

Incident na trávniku

Na trávnik sa po futbalovom zápase dostali členky skupiny Pussy Riot, ktorá sa preslávila vystúpením v pravoslávnom kostole a ktorá bojuje za oslobodenie politických väzňov v Rusku. Za výrtžníctvo môžu dostať pokutu 2700 eur alebo 160 hodín verejnoprospešných prác.

Masaker favoritov

Nemecko nepostúpilo po prvý raz v histórii na MS ani zo základnej skupiny, Španielsko, Argentína a Brazília sa nedostali ani do priameho boja o titul. Taký masaker favoritov tu už dlho neboli.

Technika v akcii

Po prvýkrát sa na šampionáte mohol hlavný rozhodca poradiť s videoasistentom (VAR). Vo velíne sa pri záberoch z desiatok kamier a rôznych uhlov pohľadu rodili kľúčové rozhodnutia o penaltách či góloch!

Víťazmi sú aj Rusi

Viaceré svetové médiá pred turnajom odhovárali fanúšikov od cesty na MS do Ruska. Mali ich tam lynčovať bandy chuligánov, okrádať gangy a terorizovať polícia. Nič z toho sa nenaplnilo, najmä pre Britov bola prvé skúsenosť s Ruskom šokom. Mnohí z nich dostali po prvý raz v živote poldecák vodky - zadarmo!

Hrdina Deschamps

Tréner Francúzska Didier Deschamp sa stal po Mariovi Zagallovi a Franzovi Beckenbauerovi len tretím mužom histórii, ktorý získal titul ako hráč (1998) aj ako tréner (2018).

Filmárik a Filmuška

Fanúšikom futbalu už lezú krkom herecké výkony niektorých hviezd. Chvíľami sa zdá, že spadnú aj pri silnejšej kýchnutí súpera. Z Neymara sa stal symbol futbalového seriálu Filmárik a Filmuška, ale do Hollywoárez

či Ronaldo.

Čistotní Japonci

Ohromili pokorou a čistotnosťou. Hoci po prehratom zápase s Belgickom zostali Japonci poriadne otrasení, ako jediné mužstvo si po sebe upratali kabínu a Rusom nechali vrúcny odkaz: Ďakujeme. Podobne sa zachovali aj ich fanúšikovia, ktorí upratali neporiadok na tribúnach.

Víťazné rabovačky

Fanúšikovia oslavy titulu nezvládli. V blízkosti Elyzejských polí a na predmestiach vypukli nepokoje, nespratníci vykrádali obchody neďaleko Víťazného oblúka, rozbíjali výklady a napádali policajtov. Do kože sa nevmestil ani 50-ročný fanúšik, ktorý si zlomil väzy skokom do kanála, ani 30-ročný muž , ktorý narazil po oslavách autom do steny. O život pri zrážke s motocyklistom prišli takmer aj tri malé deti.