V rodnom kraji svojho otca: Americký exprezident Obama navštívil Keňu

Bývalý americký prezident Barack Obama navštívil v pondelok dedinu v okrese Siaya na juhozápade Kene, v ktorej vyrastal jeho otec.

Počas prvej cesty do tejto africkej krajiny od odchodu z úradu si bývalý šéf Bieleho domu zatancoval so svojou nevlastnou starou mamou. V kenskej televízii ukazovali zábery, ako niekdajší šéf Bieleho domu pritiahol Sarah Obamovú na pódium a zatancovali si na tradičnú miestnu hudbu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Obama potom otvoril nové mládežnícke centrum. To založila jeho nevlastná sestra Auma Obamová, ktorá študovala v Nemecku. "Je fajn byť späť s toľkými ľuďmi, ktorí sú mi rodina - a s toľkými ľuďmi, ktorí tvrdia, že sú moji príbuzní, každý je bratranec," žartoval Obama počas prejavu, keď otváral centrum. Spomínal na stretnutie so svojou nevlastnou sestrou počas svojej prvej návštevy Kene, keď mal 27 rokov. "Som veľmi pyšný na to, čo dosiahla moja sestra," uviedol. "Dnes naozaj prichádzam ako brat...ako niekto so spojením s Afrikou, aby som hovoril o tom, aké dôležité je to, čo robí," uviedol.

Americký exprezident zamieri v utorok do Juhoafrickej republiky, kde prednesie prejav k stému výročiu narodenia bojovníka proti apartheidu Nelsona Mandelu. Pôjde o jeho prvý významný verejný prejav, odkedy odišiel z prezidentského úradu, dodáva agentúra DPA.