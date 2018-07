Obranca Dejan Lovren to povedal za všetkých Chorvátov: Blíži sa náš koniec!

Po nedeľňajšom finále prežívali veľké sklamanie. Na tvárach chorvátskych futbalistov bol vidieť smútok, niektorí hráči mali slzy v očiach.

Darmo, Chorvátsko síce dosiahlo na svetovom šampionáte futbalistov najväčší úspech, no hráči si dobre uvedomovali, že tak blízko k titulu majstrov sveta už nemusia nikdy byť.

"Boli sme tak blízko a hrali sme najlepší futbal. Zaslúžili sme si viac," cituje agentúra AP najväčšiu hviezdu "Vatreni" Luku Modriča. Do bodky zmoknutý líder chorvátskeho tímu si prevzal cenu pre najlepšieho hráča MS. "Dostali sme nepodarené góly, a tak teraz oslavuje súper. Keď opadnú emócie, môžeme analyzovať s čistejšou mysľou. Som hrdý na cenu pre najlepšieho hráča a ešte šťastnejší som z obrovskej podpory fanúšikov. Napriek prehre sme dosiahli výnimočný úspech, ten však musí najskôr prebolieť," vravel Luka Modrič.

Rodák zo Zadaru má 32 rokov a uvedomuje si, že finále MS 2018 bol jeho posledný zápas na svetovom šampionáte. O štyri roky v Katare bude mať 36 a to už nie je vek, v ktorom sa v kolektívnom športe naháňa titul majstra sveta. Tobôž nie, ak sú na tom podobne aj spoluhráči, ktorí tvorili kostru úspechu v Rusku - brankár Danijel Subašič bude mať vtedy 38, stredopoliar Ivan Rakitič 34 a útočník Mario Mandžukič 36.

"Želám si, aby sme teraz všetci mali 24 rokov a najmä Luka. Namiesto toho si musíme priznať, že nás čoskoro čaká koniec," uviedol obranca Dejan Lovren. Neodpustil si ani kritickú poznámku na nových majstrov sveta. "Futbal sme hrali my, nie Francúzi. Boli sme herne lepší, ale oni mali vlastný spôsob ako uspieť. Čakali na svoje šance a potom z nich skórovali. Bola to ich taktika a treba to rešpektovať. V každom zápase to hrali takto a vyšlo im to až do konca."