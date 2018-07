O tomto kúsku raja tuší len málo Slovákov: Východniarka zažila s rodinou Maldivy v Taliansku len za pár stovák!

Južnejšie sa to už nedalo. Petra s rodinou z východného Slovenska dovolenkovali na najjužnejšom cípe Talianska v meste Santa Maria di Leuca.

Krásy Talianska, ako ho pozná len málo Slovákov a Čechov. Región Apúlia je rýdzo taliansky a v oblasti Salento dovolenkujú skôr domáci. Na Čechov a Slovákov tam Petrina rodina vôbec nenatrafila. Turistov z Ruska, či Ázie, ktorých človek stretáva na každom kroku, tam takisto zočila len naozaj výnimočne.

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Možno aj tým je tento región taký výnimočný a čarovný. "Môžete angličtinu ovládať špičkovo, no tam sa s ňou nepohnete. Viac vám pomôžu hoci aj základy taliančiny. My sme sa tam dorozumievali rukami, nohami, domáci totiž po anglicky takmer vôbec nevedeli," prezradila Petra. Napriek tomu však prekvapivo v komunikácii nebol žiaden problém a vždy sa k nim dostalo to, čo potrebovali.

"My sme si zaplatili letenku do Brindisi a požičali si auto, ktorým sme sa dopravili na úplný juh 'opätku'. Ubytovaní sme boli v apartmánoch v malom mestečku, obklopení krásnou architektúrou a temperamentnými Talianmi. Celá 8 dňová dovolenka vyšla jedného človeka približne na 650 eur," opisuje dovolenkárka. S tým, že jedlo v priemernej reštaurácii vyšlo s nápojom človeka asi na 20 eur. Blízko ubytovania mali pláž, no tá im nevyhovovala pre blízkosť prístavu. Na najkrajšie pláže sa teda presúvali autom.

"Ak by sme mali vybrať 3 najkrajšie veci v oblasti, ktoré sa oplatí vidieť, určite by to bola cesta k majáku v mestečku Santa Maria di Leuca, typické talianske úzke uličky v meste Taranto, pláže Maldives del Salento s krištáľovo čistým morom a jemným pieskom," vymenovala Petra. Na pláže je lepšie prísť skôr, aby ste si stihli chytiť nejaké miestečko, Taliani to tam totiž veľmi milujú a pláže sú poriadne preplnené. "Nemali by ste si nechať ujsť ani výlet loďou z Taranta. Organizujú ho výskumníci, a počas 5-hodinovej plavby, by ste mali vidieť delfíny v ich prirodzenom prostredí, my sme, bohužiaľ, také šťastie nemali," hovorí sklamane Petra.

Za najväčšie prekvapenie považuje dopravu v Taliansku. "Bol to pre mňa šok. Taliani nepoznajú smerovky, ani svetlá, nedávajú prednosť v jazde a je to čistý chaos. Na ulici odstavia auto v protismere v strede cesty, akoby sa nič nedialo," šokuje. Veľkým šťastím bolo pre ňu to, že v období, keď tam dovolenkovali, kvitli oleandre, ktoré svietili naozaj všade a pekne to tam oživili. Okrem toho z každého kúta vykúkali olivovníky a opuncie.

"Z gastronómie by som určite vypichla ich pizzu, lazane a cestoviny, no neočarilo ma, ako pripravujú ryby. Talianske koláčiky takisto nemajú chybu, no a určite by ste mali ochutnať aj ich víno," uzavrela chuťovkami Slovenka.