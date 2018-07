Netradičný spôsob, ako sa zbaviť spálenia za 30 minút: Stačí naniesť produkt, ktorý máte v kúpeľni

Trápi vás bolestivé spálenie od slnka? Mamička z Texasu prišla na spôsob, ako sa dostať pod kontrolu už za pol hodinku.

Američanka Cindie Allen-Stewart (34) si chcela oddýchnuť na slnku, no trochu to prehnala a vrchnú časť chrbta si nepekne spálila. Žena v domácnosti si však prečítala o netradičnej pomoci a tak sa ju rozhodla skúsiť. Stačí, ak si nanesie na bolestivé miesta niečo, čo už má v kúpeľni. So skvelými výsledkami sa podelila aj na Facebooku a jej príspevok sa stal okamžite stal hitom internetu, píše The Sun.

Priznala, že tomuto šialenému spôsobu neverila, kým ho neskúsila na vlastnej koži. Tajomstvom úspechu je pena na holenie. "Kúpila som si bežnú penu na holenie s mentolom. Musí to byť pena a musí obsahovať mentol. To je dôležité," napísala Cindie. "Penu aplikujte na spálené miesto. Vyzerá, to ako šialený rituál ale verte mi. Nechajte nech sa vám pena vsaje do kože. Budete cítiť ako sa to pálenie zmenšuje. Môže to trochu svrbieť, ale to k tomu patrí," dodala.

Po približne 30 minútach sa pena vsaje do kože a môžete sa kochať úspešným výsledkom. "Osprchujte sa vo vlažnej vode, aby ste zmyli všetky zvyšky. Ak máte prisilné spálenie, opakujte procedúru aj na druhý deň." Cindie ešte prezradila, že sa jej dokonca nevyhodili ani vodové pľuzgiere na chrbte.