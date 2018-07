Adam sa napil v horúčave ľadovej vody: Hrozivé následky, na ktoré do smrti nezabudne

Krutá chyba, na ktorú by ste si mali dať pozor aj vy! Muž doplatil na studený nápoj počas horúčav.

Adam Schaub z texaského Houstonu sa chcel schladiť počas horúčav. V čase, keď teploty vystúpili na 37 °C, si dal pohár ľadovo vychladenej vody. Následky na prvý pohľad nevinného konania boli nesmierne kruté. „Ľadová voda je dobrá, čo by na tom bolo zlé? No, včera som na to prišiel,“ začal svoje rozprávanie mladý muž.

Texasan pracoval v horúčave vonku. V jednom momente vypil pohár ľadovej vody. Potom išiel do klimatizovaného auta a napil sa ďalšieho pohára vody. Zrazu sa však začal cítiť čudne. „Začal som vidieť škvrny, mal som nepríjemný pocit v žalúdku, cítil som mravčenie v rukách a v nohách. Cítil som sa, akoby som mal zvracať, tak som otvoril dvere a ďalšia vec, čo si pamätám, je, ako ma otec prevrátil a utieral mi tvár. Povedal mi, že som na niekoľko minút odpadol,“ spomína si Adam.

Adamovi na pomoc okamžite zavolali sanitku. Zdravotníci mu potom vysvetlili, že. „Ak pijete niečo veľmi, veľmi chladné veľmi rýchlo, tak chlad v ústach stimuluje nervy. To zasa vedie k rýchlej reakcii a následnému rozšíreniu krvných ciev vo vašich dutinách. Mozog prerušuje správy z týchto nervov. Zvyčajne dostanete okamžité bolesti. Všetky symptómy, ktoré opisuje, znejú ako rozbehnutie straty vedomia, ktoré je často spôsobené nedostatkom krvi v mozgu.,“ vysvetľuje pre The Sun doktorka Sarah Jarvis.

„Povedal mi (zdravotník), že studená voda je dobrá, ale piť sa má len dúškami. Ak potrebujete rýchlo rehydratáciu, je lepšia voda v izbovej teplote,“ dodal Adam s tým, že chce varovať aj ostatných. Zdravotníci často prirovnávajú Adamov prípad k skoku rozhorúčeného človeka do studenej vody. Telo vtedy dostane približne rovnaký šok ako po vypití chladeného nápoja.