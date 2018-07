„Veggie“ je životný štýl

Byť vegetariánom, či dokonca vegánom, je v posledných rokoch čoraz populárnejšie.

Dôvody, prečo sa stále viac meníme z mäsožravcov na bylinožravcov, sú rôzne. Niekto sa chce vyhnúť civilizačným ochoreniam, pre iného je proste neprípustné, že by mali kvôli pôžitku z jedla trpieť nemé tváre. To, že vegáni prijímajú čisto rastlinnú stravu bez akýchkoľvek živočíšnych produktov, kým vegetariáni dopĺňajú bezmäsitú stravu aj o vybrané živočíšne produkty (mlieko, syr, vajcia či jogurty) je známy fakt.

Vedeli ste však, že vegetariánstvo má aj nezanedbateľný ekologický aspekt? Veru tak, pestovanie strukovín či obilnín nás nestojí tak veľa energie ako výroba mäsa. Ak sa teda stravujete na báze domácich rastlinných produktov, ktoré netreba dovážať cez pol sveta, významne šetríte životné prostredie. Pri takomto stravovaní je však často výber potravín komplikovaným procesom kvôli detailnému čítaniu zloženia jednotlivých výrobkov.

Ak aj vy patríte k skupine zástancov „bezmäsitého“ životného štýlu a chcete staviť na kvalitu a pestrý výber produktov, vyskúšajte privátnu značku K-take it veggie. Značku, ktorá zaručene obohatí váš jedálny lístok o celý rad lahodných vegetariánskych a vegánskych výrobkov nájdete exkluzívne v predajniach Kaufland. Môžete si pochutnať na sójovom či mandľovom nápoji, vegetariánskych nátierkach všemožných chutí, či pripraviť si doma ľahký obed. Siahnite napríklad po tofu a dochucovadle K-take it veggie. Tento lahodný bio zázrak založený na báze sóje a slnečnicového oleja zjemní vaše jedlo na nepoznanie. Ak by ste nestíhali, v ponuke sú aj hotové jedlá – napríklad bolonské špagety, cícerová fašírka či vegetariánska pizza. Máte chuť na niečo sladké či mrazené? Bez výčitiek si môžete zamaškrtiť napríklad na gumených cukríkoch značky K-take it veggie, v ktorých je kolagén nahradený zdravším variantom - agarom. Vyskúšajte aj sójový mrazený krém s lahodnou chuťou burbónskej vanilky bez živočíšneho mlieka.

Náš tip: V Kauflande nájdete od 26.7. do 1.8. vybraný sortiment K-take it veggie za ešte výhodnejšie ceny! Prípadne sa môžete inšpirovať a skúsiť si pripraviť spolu s nami jednoduchý recept na cícerovo-fazuľové fašírky, ktorý vznikol v spolupráci s foodblogerkou Ninou Smiešnou.

1 plechovka cíceru1 plechovka bielej fazule alebo fazuľu môžeme nahradiť tofu K-Take it veggie (Nature)2 lyžice kapár1 menšia žltá cibuľa2 strúčiky cesnaku1 vajceSójový jogurt K-Take it veggie1/2 lyžičky kurkumy1 lyžička mletej sladkej paprikySoľ, korenie1 lyžica vegánskeho krému na varenie K-Take it veggie 1 lyžica dijónskej alebo medovej horčicecca 80 g kukuričnej múky

Šalát

Za väčšiu hrsť poľného šalátu

1 väčšia hrsť ľadového šalátu

Čerstvá mäta

Bambusové výhonky

1 menšia červená cibuľa

1 menší fenikel

1 pomaranč

1 avokádo

Olej z vlašských orechov

Ďalej potrebujeme

Slnečnicový olej

Čistý sójový jogurt K-Take it veggie

1 lyžica medovej alebo dijonskej horčice

Soľ, korenie

1 lyžica citrónovej šťavy

POSTUP

Cibuľu nakrájame na jemno, cesnak pretlačíme alebo nastrúhame na strúhadle, cícer, fazuľu a kapary zbavíme vody. Vo výkonnom kuchynskom robote zmiešame dokopy a rozmixujeme cícer, fazuľu (prípadne tofu), kapary, nasekanú cibuľu s cesnakom, vajce, horčicu, všetky koreniny a viac ako polovicu kukuričnej múky. Keď je zmes takmer rozmixovaná, pridáme jogurt, vegánsky krém na varenie a vymiešame lepkavé cesto (ak je príliš lepkavé, zapracujeme ešte viac múky). Dochutíme soľou a korením.

Zvyšnú múku použijeme na pomúčenie pracovnej dosky a posypanie vytvarovaných fašírok. V hlbokej panvici si rozohrejeme olej a fašírky opečieme z každej strany, kým nezačnú chytať zlatistú farbu. Uložíme na kuchynské utierky a následne vložíme do vyhriatej rúry na približne 7-8 minút pri 180 stupňoch.

Zatiaľ si pripravíme dressing. Zvyšný sójový jogurt poriadne rozmiešame s 1 lyžicou citrónovej šťavy, 1 lyžicou medovej alebo dijonskej horčice, soľou a čerstvo namletým čiernym korením. Odložíme bokom.

Šalátové listy premyjeme, usušíme a zmiešame spolu s výhonkami, najemno nakrájaným feniklom, ktorý zbavíme tvrdých častí, ošúpaným a nakrájaným pomarančom, na jemno nakrájanou cibuľou na mesiačiky, mätou a olejom z vlašských orechov. Na okraj taniera pridáme nakrájané avokádo.

Fašírky podávame na šaláte spolu s dressingom.