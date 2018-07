Hlasy z upršaného finále: Teraz to bude obrovská párty

Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu 21. MS v Rusku získal chorvátsky stredopoliar Luka Modrič.

Po finálovej prehre s Francúzskom (2:4) sa jeho tímu ušli iba strieborné medaily, no špílmacher Realu Madrid sa na turnaji prezentoval skvelými výkonmi. Aj preto mu Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila cenu pre najlepšieho zo všetkých aktérov. Pred štyrmi rokmi v Brazílii vyhral Zlatú loptu strieborný Argentínčan Lionell Messi.

Najlepším brankárom šampionátu sa stal Belgičan Thibaut Courtois, ktorý priviedol Belgičanov k historickým bronzovým medailám.

Technická komisia FIFA vybrala za najlepšieho mladého hráča MS francúzskeho stredopoliara Kyliana Mbappého, ktorý na tróne v tejto kategórii nahradil krajana a terajšieho spoluhráča Paula Pogbu.

Hlasy po zápase (zdroj: DPA, APA, FIFA):

Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Je skvelé, že sme dnes dokázali našu mentálnu silu. Zaslúžili sme si vyhrať finále, strelili sme štyri góly. Som nesmierne šťastný. Tvrdo sme pracovali a dostali sme sa aj z ťažkých momentov. Teraz môžu moji hráči najbližšie štyri roky povedať, že sú najlepší na svete. Som tu preto, aby som plnil ciele. Prehra vo finále ME pred dvoma rokmi nás veľmi bolela. Bola to lekcia, pre mňa aj mojich hráčov. Teraz triumf patrí všetkých - tímu, federácii, fanúšikom. Sme hrdí, že sme Francúzi. Nech žije Republika."

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Gratulujem Francúzsku k titulu majstrov sveta. Sme smutní, ale hrdí. Odohrali sme dobrý zápas, ale tá penalta nás dosť zrazila. Potom to už bolo oveľa ťažšie. Ale musíme byť spokojní. Francúzi nás ničím neprekvapili. Dobre bránili a hrali na kontry. My sme strelili dva góly, no dali sme si vlastný gól a inkasovali z penalty. Prehrali sme, ale taký je futbal. Musím tiež zagratulovať mojim hráčom, možno to bol ten najlepší zápas, aký sme hrali na šampionáte. Ale dostali sme góly. Proti tak silnému mužstvu ako má Francúzsko nie sú dovolené žiadne chyby."

Antoine Griezmann, útočník Francúzska a Hráč zápasu podľa FIFA: "Ja ani neviem, kde teraz som. Som však šťastný. Bol to ťažký zápas. Ťažko sme sa dostávali do zápasu, ale zvládli sme to. Som hrdý na toto mužstvo, na realizačný tím. Boli sme naozaj jednotní. Dokázali sme urobiť niečo výnimočné, píšeme históriu. Teraz pôjdeme za rodinami a odštartujeme veľkú párty. A zajtra to bude rovnaké, pôjdeme domov a budeme mať párty s francúzskym ľudom."

Ivan Rakitič, stredopoliar Chorvátska: "V prvom polčase sme boli lepším tímom, útočili sme, ale dnes sme nemali šťastie. Dali štyri góly z ich troch striel na bránku. Ale gratulujem Francúzsku, titul si zaslúžili."

Davor Šuker, bývalý reprezentant a prezident Chorvátskeho futbalového zväzu: "Som na mužstvo nesmierne hrdý. Mali sme tri zápasy s predĺžením, čo je o stretnutie viac. Nikto ale nemôže povedať, že vo finále sme nenechali na ihrisku všetko. Hráči by položili život za Chorvátsko. Teraz potrebujem týždeň pri Jadranskom mori. Musím vypnúť a oddýchnuť si. Som na smrť unavený."