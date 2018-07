Zachránila preživších luxusného parníka, čakal ju rovnaký osud: Postihla loď Carpathiu kliatba Titanicu?

Pred 100 rokmi, 17. júla 1918, klesol na dno Atlantického oceánu parník Carpathia. Stal sa jednou z 5 000 obchodných lodí, ktoré počas prvej svetovej vojny potopili nemecké ponorky.

Carpathia však bola výnimočná tým, že sa podieľala na záchrane stroskotancov z Titanicu. Záhadné je, že nešťastný osud postihol všetky plavidlá spojené s touto námornou katastrofou. Stevardka Violet Constance Jessopová prežila prvú vážnu nehodu na palube Olympicu, keď sa zrazil s krížnikom HMS Hawke. Na Titanicu sa jej ušlo miesto v záchrannom člne. Pri potopení Britannicu bola zasa v záchrannom člne, ktorý rozbila lodná skrutka a ona pri tom utrpela zranenie hlavy, ale prežila. Zomrela 5. mája 1971. Keď v noci 14. apríla 1912 narazil Titanic na ľadovec, na jeho palube sa odohrávali zúfalé scény. Väčšina posádky sa obetovala, aby sa aspoň časť cestujúcich zachránila. Prednosť mali ženy a deti, no do záchranných člnov sa za každú cenu snažili dostať aj niektorí muži. Dôstojníci tak museli použiť aj strelné zbrane.

Kým na palube Titanicu sa odohrával boj o holý život, bojovala aj posádka parníka Carpathia. Rádiový operátor Harold Cottam zachytil volanie o pomoc 15. apríla 1912 jedenásť minút po polnoci. Okamžite zobudil kapitána Arthura Henryho Rostrona a ten nariadil zamieriť plnou parou k Titanicu. Lode však od seba delilo 100 km a kým Carpathia stihla k miestu katastrofy doraziť, nešťastný parník zmizol pod hladinou. Na mieste našla už len záchranné člny a v nich na smrť unavených a vyčerpaných 710 stroskotancov. Všetkých nadránom vzala na palubu. Za tento čin dostala celá posádka Carpathie vyznamenania a kapitána Rostrona povýšili do rytierskeho stavu.

Potopená ponorkou

Jeho loď slúžila ďalej a na začiatku prvej svetovej vojny ju zrekvírovali, aby vozila vojakov z Kanady do Európy. Neskôr, po vstupe USA do vojny, začala prepravovať aj amerických vojakov. Na jej palube sa cez Atlantik dostal aj vojak Frank Buckles. Keď v roku 2011 ako 110-ročný zomrel, bol posledným americkým vojakom, ktorý slúžil v prvej svetovej vojne.

Parádny parník však o pár rokov po Titanicu postihlo podobné nešťastie. Osud Carpathi sa naplnil 17. júla 1918. Dva dni predtým vyrazila z Liverpoolu, aby sa pripojila ku konvoju, ktorý mieril do Bostonu. Pri pobreží Írska ju však vystopovala nemecká ponorka U-55 a vypálila na ňu dve torpéda, ktoré zasiahli ľavobok lode a zabili päť mužov v kotolni. Zvyšných 272 ľudí na palube sa dostalo do záchranných člnov. Vtedy sa ponorka vynorila a Carpathiu dorazila tretím torpédom. Až potom na scénu priplávala britská vojenská loď, ponorku zahnala streľbou a stroskotancov vylovila z mora.

Carpathia sa potopila 190 km západne od ostrovčeka Fastnet, ktorý je najjužnejším výbežkom Írska. V roku 2000 expedícia našla na dne jej vrak v hĺbke 150 metrov. Plánujú z neho vyloviť predmety, ktoré by potom vystavovali spoločne s artefaktmi z Titanicu. Jej potopenie zostalo zahalené rúškom tajomstva rovnako ako potopenie bájneho Titanicu. Milovníci konšpiračných teórií za tým vidia kliatbu, ktorú Titanic zoslal na všetky lode, ktoré s ním mali akúkoľvek súvislosť. Carpathia totižto nie je jediná, ktorú postihol smutný osud.

Potopené

Dá sa povedať, že nešťastie chodilo v trojiciach. Postihlo aj parník Californian, ktorý bol v osudnú noc k Titanicu najbližšie, no vôbec mu nepomohol. Kapitána Stanleyho Lorda za to potom kritizovali a vyhodili z práce. Až moderné bádanie zistilo, že signály z Titanicu zrejme nemohol vidieť. Túto loď počas prvej svetovej vojny 9. novembra 1915 potopila torpédovala nemecká ponorka U-35 pri gréckom myse Matapan. Pri výbuchu zahynul 1 člen posádky. Potopená bola neskôr aj loď Mackay-Bennett, ktorá niekoľko dní po stroskotaní Titanicu vylovila 306 jeho mŕtvych pasažierov. Počas bitky o Britániu loď zasiahli bomby z nemeckých lietadiel a tá skončila na dne. Vrak neskôr vyzdvihli a zošrotovali.



Tri nešťastné sestry

Nešťastia a katastrofy okrem luxusného parníka Titanic stíhali aj jeho sesterské lode Olympic a Britannic. Prvá menovaná sa v roku 1911 zrazila s krížnikom HMS Hawke. Obe lode boli vážne poškodené. V máji 1918 Olympic narazil do nemeckej ponorky U-103 a potopil ju. V máji 1934 prišla tragédia, keď Olympic narazil v hmle do majákovej lode Nantucket a potopil ju. Nehodu prežili iba traja muži z 11-člennej posádky. Loď Britannic sa zasa v roku 1915, keď bola dokončená, dostala do služby ako nemocničná loď. Prevážala zranených britských vojakov z Balkánu a Blízkeho východu. Pri gréckom ostrove Kea narazila 21. novembra 1916 na mínu, ktorú položila ponorka U-73. O život prišlo 30 ľudí. Vrak našli v roku 1973 v hĺbke 120 metrov.

Boli tieto nešťastia spôsobené tajomnou kliatbou luxusného parníka Titanic, o ktorom jeho tvorcovia hrdo hlásali, že je nepotopiteľný? Alebo išlo o nešťastnú zhodu náhod. V každom prípade, tri sesterské lode spája ešte jedna pozoruhodná vec, a to osoba stevardky Violet Jessopovej. Tá bola na palube všetkých troch parníkov pri tých najosudovejších okamihoch a všetky havárie prežila. Slečna Nepotopiteľná, ako ju prezývali, zomrela až vo veku 83 rokov.