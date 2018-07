Prehovorili kolegyne Márie († 40), ktorá zomrela po 20 bodných ranách nožom: Domov si išla po smrť!

Rozhodli sa prehovoriť.

Obrovská tragédia otriasla pokojnou obcou Trhová Hradská (okr. Dunajská Streda). Ľudovít (43) podľa polície zavraždil svoju manželku Máriu († 40) dvadsiatimi bodnými ranami nožom. Záchranárov zalarmoval ich jediný syn Ľudovít (20), žene však už nedokázali pomôcť. Obvineného z vraždy vzal sudca v nedeľu do väzby. Z nešťastia sú otrasené aj kolegyne nebohej.

Otvoriť galériu Prehovorili kolegyne Márie († 40). Zdroj: Michaela Farkašová

Dráma, na akú si miestni nepamätajú, sa odohrala v byte v noci zo štvrtka na piatok. Privolaní záchranári už nedokázali pomôcť Márii, ktorá ležala dobodaná nožom na zemi medzi kuchyňou a obývačkou. Smrteľné rany jej podľa polície zasadil manžel Ľudovít. Záchranárov privolal okrem susedov aj ich jediný syn Ľudovít, ktorý nedávno zmaturoval. „Po príchode záchranárov už nejavila známky života. Posádka sa ju snažila oživiť, žiaľ, bezúspešne a lekár musel konštatovať smrť,“ povedala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov. „V súvislosti s vraždou vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 43-ročnému mužovi z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe - manželke. Za takýto skutok je možné uložiť trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie,“ informovala policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Dôvodom vraždy rozvod?

Podľa miestnych bol robotník Ľudovít veľmi žiarlivý. Chcela sa s ním rozviesť, s čím nesúhlasil. „Keď jej nejaký muž povedal, že dobre vyzerá, tak ho hneď chytil pod krk a vravel, že ho zabije,“ spomenula bývalá suseda Márie. Podľa jej slov mohol byť na obzore aj nový vzťah. Z ohavného činu sú v šoku aj kolegyne zavraždenej z benzínovej pumpy v Dunajskej Strede, kde pracovala. „Bola veľmi milá, všetci ju mali radi. Išla sa zodrať, aby finančne podporila rodinu, chodila upratovať aj do rodinných domov. On ju stále sledoval, aj tu bol každú chvíľu, aby ju kontroloval,“ vravia so slzami v očiach. Mária o problémoch doma veľmi nerozprávala. „Ona trpela tak potichu, bola týraná. Chcela sa rozviesť, aj v piatok bola upratovať jeden dom a on ju hľadal,“ pokračujú kolegyne, ktoré nechcú uveriť, že Máriu už nikdy neuvidia. „Vo štvrtok robila od piatej popoludní do desiatej hodiny v noci. Domov si išla po smrť. Ešte pred mesiacom sme jej gratulovali k 40. narodeninám, je to hrozné,“ plačú oddané priateľky, ktoré jej posielajú odkaz do nebíčka: „Budeme na teba stále spomínať ako na dobrého a vzácneho človeka. Stále budeš mať miesto medzi nami, odpočívaj v pokoji, naša drahá Mária.“