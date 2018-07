Skvelí Francúzi sú majstri sveta: Vo finále rozstrieľali Chorvátov

Futbalisti Francúzska získali v nedeľu titul svetových šampiónov na 21. MS v Rusku.

Vo finále v moskovských Lužnikách zvíťazili nad Chorvátskom 4:2 a vybojovali si druhé svetové zlato po roku 1998. O triumfe "Les Bleus" rozhodol vlastný gól Maria Mandžukiča a presné zásahy Antoineho Griezmanna z penalty, Paula Pogbu a Kyliana Mbappého. Chorvátom nestačili góly Ivana Perišiča a Maria Mandžukiča.



MS v Rusku, finále:

Francúzsko - Chorvátsko 4:2 (2:1)

Góly: 18. Mandžukič (vlastný), 38. Griezmann (z 11 m), 59. Pogba, 65. Mbappé - 28. Perišič, 69. Manžukič, ŽK: Kante, Hernandez - Vrsaljko. Rozhodovali: Pitana - Maidana, Belatti (všetci Arg.), 78.011 divákov.

Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante (54. N'Zonzi) - Mbappé, Griezmann, Matuidi (73. Tolisso) - Giroud (81. Fekir)

Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (82. Pjaca) - Rakitič, Brozovič - Rebič (71. Kramarič), Modrič, Perišič - Mandžukič

Na tróne pre svetových šampiónov Francúzi vystriedali Nemcov, ktorí získali svoj štvrtý titul pred štyrmi rokmi v Brazílii. Do akcie sa vo finále dostal prvýkrát aj VAR, ktorý pomohol hlavnému rozhodcovi Nestorovi Pitanovi z Argentíny pri nariadení penalty po ruke Perišiča v šestnástke. Pre Chorvátsko je zisk strieborných medailí najväčším úspechom v histórii, keď vylepšili bronz z MS 1998.

Tréneri finalistov Didier Deschamps a Zlatko Dalič poslali do hry rovnaké základné zostavy ako na semifinále. Obaja tiež na papieri zvolili taktické rozostavenie 4-2-3-1. Na hrote útoku "Les Bleus" tak nastúpil Oliver Giroud, podporovaný duom dovtedy trojgólových strelcov Mbappém a Griezmannom. V zostave Chorvátov nechýbal obranca Ivan Strinič, ktorý musel v semifinále s Anglickom striedať pre zdravotné problémy.

Tréner "trikolóry" Deschamps sa stal len tretím mužom, ktorý získal titul majtra sveta v pozícii hráča aj trénera. Pred ním sa to podarilo Brazílčanovi Mariovi Zagallovi a Nemcovi Franzovi Beckenbauerovi.

Francúz Kylian Mbappé bol vo veku 19 rokov a 207 dní tretím najmladším účastníkom finále MS a druhým najmladším strelcom gólu vo finále MS v histórii. Mladší ako Mbappé hrali vo finále MS doteraz iba Brazílčan Pelé a Talian Giuseppe Bergomi.



Francúzi pôsobili v úvode dosť nervózne, ich súper ovládol stred poľa a mal loptu viac na kopačkách. Ani obrana sa "Les Bleus" nejavila v takom dobrom svetle ako v predchádzajúcich súbojoch. Chorváti sa ale proti vyčkávajúcemu súperovi nevedeli dostať do čistej šance. Skóre duelu sa prvýkrát menilo v 18. minúte. Griezmanna fauloval pred šestnástkou Brozovič a sám faulovaný poslal center do pokutového územia. Ten nešťastne hlavou nadvihol Mandžukič a Subašič nemal šancu reagovať. Finále sa však otvorilo a hral sa naozaj zaujímavý futbal. Chorváti dokázali vyrovnať v 28. minúte, lopta sa po priamom kope Modriča dostala na zadnú tyč, Vrsaljko ju vrátil, Mandžukič pristrčil až na Perišiča. Ten si ju pred Kantem ešte pripravil a nezadržateľne ľavačkou prepálil všetko čo mu stálo v ceste. V 35. minúte sa prvýkrát vo finále dostal do hry VAR. Po centri Griezmanna na prednú žrď sa lopta odrazila od ruky Perišiča a argentínsky rozhodca Pitana dostal do slúchadiel pokyn pozrieť si situáciu. To aj urobil, pokutový kop nariadil a ten chladnokrvne premenil Griezmann. Chorváti mali v prvom polčase viac držania lopty, aj viac streleckých pokusov, ale do kabín išli na polčasovú prestávku spokojnejší vicemajstri Európy.

Od prvých sekúnd druhého polčasu aktéri na ihrisku ponúkali výborné divadlo, v 48. minúte pohotovo strieľal Rebič, ale brankár Lloris vyrazil na roh. Na druhej strane sa do šance rútil Mbappé, ale bol v uhle a Subašiča neprepálil. V 53. minúte na chvíľku museli finále prerušiť pre inváziu niekoľkých divákov na hraciu plochu. Výborný futbal sa hral aj v ďalších fázach a v 59. minúte na 3:1 zvýšil Pogba, na ktorého opakovanú strelu už Subašič nevedel zareagovať. Pri tejto akcii potiahol na pravej strane Mbappé, jeho center sa od Griezmanna dostal k Pogbovi, ktorého prvú strelu pravou nohou ešte chorvátska obrana zblokovala, ale pri druhej ľavačkou už kapitulovala. Strhujúci priebeh pokračoval, v 61. minúte Pogba z ľavej strany nacentroval, od Matuidiho a cez Girouda už išla lopta na voľného Griezmanna, ale Chorváti v poslednej sekunde odvrátili. No štvrtý gól inkasovali v 65. minúte, keď Hernandez prestrčil z ľavej strany na Mbappého a ten skvele pravou nohou strelou k žrdi vystavil Subašiča opäť do pozície štatistu. Interesantné pasáže hry korunoval chorvátsky gól na 2:4, keď hrubú chybu Llorisa pri malej domov od Umtitiho využil dotierajúci Mandžukič. Balkánci to stále nevzdávali, pokus Rakitiča v 78. minúte išiel mimo, aj vďaka teču francúzskeho obrancu. Nesmierna snaha chorvátskych hráčov síce neustále zamestnávala francúzsku hradbu, tá ale odolávala, hoci miestami so značnými problémami. Do konečného hvizdu sa už skóre nezmenilo, hoci obrovskú šancu nevyužil v nadstavenom čase Pogba,. V Moskve tak naplno prepukla radosť "modrých".