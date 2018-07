Mariane strpčoval život detail na jej tvári: Smiali sa jej, dnes je modelkou

Mariana Mendesová (25) z Brazílie to nemala v živote ľahké. Pre veľké materské znamienko na tvári, ktoré si ľudia niekedy mýlia s tetovaním, sa jej posmievali a šikanovali ju. Ona ho však dnes bez problémov ukazuje a tým zároveň dokazuje, že byť „iný“ nie je zlé.

Mariana sa narodila s veľkou čiernou škvrnou tiahnucou sa od očí až po nos. Na tvári sa jej objavil névus - materské znamienko. Pigmentový névus patrí do skupiny nezhubných kožných prejavov. Ako 5-ročná absolvovala 3 laserové operácie na zredukovanie znamienka, pretože jej mama sa obávala, že bude šikanovaná. A aj bola. Donedávna sa jej smiali a ukazovali na ňu prstom. Hovorili jej, že je to čudné a škaredé. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najhoršie obdobie, keď trpela depresiami a ťažko zvládala pohŕdanie, má však už dávno za sebou. Jedného dňa si uvedomila, že vďaka svojmu znamienku je jedinečná a krásna. Naučila sa ho ľúbiť, čo jej pomohlo nevšímať si okolie. „Niektorí mi hovoria, že je to škaredé a hrozné, ale nezaujíma ma to. Je to ich názor a ja si myslím, že je to krásne,“ sebaisto hovorí Melanie. Verí, že jej znamienko je unikátne. Pozitívne zmýšľanie a fakt, že sa prijala taká, aká je, jej pomohli. Dokázala zo všetkého vyťažiť a postaviť sa celému svetu. Objavuje sa v reklamách aj na predvádzacích mólach. Svoju skúsenosť sa snaží posúvať ľuďom ďalej. Na svojom instagrame motivuje všetkých a dúfa, že pomôže aj ďalším ľuďom prijať ich rozdielnosti, nájsť silu a byť šťastnými.

