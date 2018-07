Trump pred samitom USA-Rusko: Na čom sa dohodne s Putinom?

Už dnes to vypukne. Celý svet očakáva prvé oficiálne stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa (71) a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina (65).

Vo fínskych Helsinkách oboch čakajú tisícky demonštrantov, ktorí štátnikom pripomínajú najmä dodržiavanie ľudských práv.

Otvoriť galériu V Helsinkách sa už pripravovali niekoľkotisícové demonštrácie za ľudské práva. Zdroj: reuters

Helsinki majú s podobnými schôdzkami viacero skúseností. Najvyšší predstavitelia USA a Sovietskeho zväzu sa tam stretli aj v roku 1990, keď sa George Bush st. a Michail Gorbačov radili o Perzskom zálive či o sedem rokov neskôr Bill Clinton a Boris Jeľcin. Voľba Helsínk však padla aj z praktických dôvodov, keďže Trump cez víkend hral golf v Škótsku a Putin fandil futbalu v Moskve, odkiaľ to je blízko. Oboch však čakajú demonštrácie ľudí, ktorým prekáža vývoj medzinárodnej politiky a popieranie ľudských práv. Schôdzka bude poriadne napätá, keďže dlhodobo sa rieši zasahovanie Ruska do systému v USA, keď nedávno ministerstvo spravodlivosti obvinilo 12 ruských hekerov z útokov počas amerických volieb. „Idem do toho s malými očakávaniami. Myslím si, že stretávať sa je dobré. Nebude z toho nič zlé,“ vyhlásil Trump.