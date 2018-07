Trump povedal o EÚ drsné slová: Prečo nás označil za nepriateľa?

Prezident USA Donald Trump označil Európsku úniu za "nepriateľa". Povedal to v sobotu v Škótsku v rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News, ktorá ho odvysielala v nedeľu.

Trump v interview dodal, že má na mysli oblasť obchodu. Na jeho slová neskôr zareagoval predseda Európskej rady Donald Tusk a na Twitteri napísal, že EÚ a USA sú "najlepší priatelia". Trump pre CBS News povedal, že podľa jeho názoru majú Spojené štáty "veľa nepriateľov", vrátane Európskej únie. Tá pritom patrí medzi najbližších spojencov Ameriky, pripomenula tlačová agentúra AP.

Šéf Bieleho domu uviedol: "Myslím si, že Európska únia je nepriateľ, za to, čo nám robia v obchode." A doplnil: "O Európskej únii by to človek nepovedal, ale sú to nepriatelia." Americký prezident ďalej pre CBS News tvrdil, že aj Rusko je "v určitých ohľadoch" nepriateľ a Čína je nepriateľ "ekonomicky". O Číne ešte dodal: "Ale to neznamená, že sú zlí. Neznamená to nič. Znamená to, že sú súťaživí."

Predseda Európskej rady Tusk zareagoval na Twitteri: "Amerika a EÚ sú najlepší priatelia. Každý, kto tvrdí, že sme nepriatelia, šíri fake news (falošné správy)." Informovala o tom agentúra DPA.

Trump zároveň v interview pre CBS News vyhlásil, že nemá pred pondelňajším stretnutím s ruským prezidentom Putinom v Helsinkách veľké očakávania. "Idem do toho s malými očakávaniami, nejaké veľké očakávania nemám," povedal. Na otázku CBS News, aké ciele si pred stretnutím kladie, Trump odpovedal: "To vám poviem po stretnutí." Podľa amerického prezidenta stretnutie svetových lídrov "nemôže priniesť nič zlé".

Trump dal britskej premiérke radikálny návrh: Podľa nej je to príliš brutálne

Trump bol v týchto dňoch na svojej prvej návšteve Spojeného kráľovstva v prezidentskom úrade. Cez pracovný týždeň sa stretol s britskou premiérkou Theresou Mayovou a s kráľovnou Alžbetou II. Víkend strávil vo svojom súkromnom golfovom rezorte Turnberry na západe Škótska. V nedeľu podvečer odletel z Glasgowa do fínskej metropoly Helsinki na pondelkový summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.