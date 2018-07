Speváčka Celeste Buckingham je v balíku: Byt v centre Bratislavy za poriadne mastnú sumu

Tak tá sa sťažovať rozhodne nemôže!

Nebolo žiadnym tajomstvom, že slovenská speváčka s iránsko-americkým koreňmi Celeste Buckingham (23) bývala dlhší čas v hlavnom meste v podnájme. To je však už dnes minulosťou. S rozbehnutou kariérou a plniacim sa bankovým kontom sa rozhodla slovenská popová diva investovať do seba a svojej budúcnosti. Podnájom s krásnym výhľadom neďaleko nákupného centra pri Dunaji tak vymenila za nemenej lukratívnu bratislavskú adresu, za ktorú si poriadne priplatila.

Hoci ešte pred rokom sa superstáristka Celeste Buckingham nechala počuť, že vlastné bývanie sa zatiaľ kupovať nechystá, opak je dnes pravdou. Pred približne mesiacom totiž speváčka Novému Času prezradila, že sa predsa len rozhodla zainvestovať do vlastnej nehnuteľnosti. „Sťahujem sa do nového bytu, ktorý som si kúpila. Som na seba veľmi hrdá,“ priznala so smiechom Celeste. Hoci presnú adresu prezradiť nechcela, podarilo sa nám zistiť, že speváčka býva na jednej z lukratívnych adries v bratislavskom Ružinove.

Priplatila si

Podľa listu vlastníctva sa totiž jej nový dvojizbový mezanínový byt nachádza v srdci Bratislavy. A to rozhodne lacná lokalita pre život v hlavnom meste nie je. „Ide o rekonštrukciu pôvodnej panelovej administratívnej budovy s rozlohou bytu 88,95 m2 + 4 m2 balkón + 1,4 m2 pivničná kobka, ktorého cenu by som hodnotil za 2 700 € za jeden štvorcový meter s DPH na tomto podlaží. Kúpna cena za tento byt môže byť okolo 245-tisíc eur,“ odhaduje realitný maklér Andrej Churý. A hoci speváčka priznala, že na byt si vzala hypotéku, banky dnes už predsa len nepokryjú sto percent ceny nehnuteľnosti. To značí, že Buckingham musela mať pri takejto závratnej sume nachystaný riadny balík peňazí. Ak by jej totiž preplatila banka napríklad 80 percent z ceny bytu, z vlastného vrecka by musela vytiahnuť pri takejto odhadovanej cifre vlastných takmer 50-tisíc eur. Z nového bývania speváčky sa však môžu tešiť aj jej spriaznené duše. „Ja nepotrebujem veľa priestoru, ale keďže stále u mňa prespávajú moje kamarátky, tak dve izby boli potrebné,“ zasmiala sa Celeste.