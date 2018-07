Belohorcová ruší dovolenku na Slovensku: Neodkladná operácia v Prahe

Pôjde pod nôž! Najznámejšia učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (42) si momentálne užíva rodinku na Slovensku a v Česku.

Sexica totiž žije za veľkou mlákou v slnečnom Miami. Práve počas ciest na rodnú hrudu absolvuje kráska dlho odkladanú operáciu. Rozhodne by však nemala dlho otáľať, pretože by to mohlo dopadnúť zle!

Belohorcová všade, kam zavíta, rozdáva dobrú energiu. Len málokto však tušil, že bude musieť podstúpiť operáciu. „Minulý rok som absolvovala operáciu žíl. Tento rok idem na operáciu slabinového pruhu. Už sa dávam dokopy a som rada, že som v takej forme, v akej som bola kedysi,“ povedala na margo svojej dokonalej postavy sexi blondínka.

Vrásky na čele jej však spôsobuje práve spomínaný pruh. „Bude to v Prahe. Vlani som podstúpila dve operácie v narkóze a s doktorom sme sa rozprávali, že tri v priebehu mesiaca by bol už trošku masaker, tak sme to odložili. Už si to ale musím dať urobiť, pretože je obrovské riziko, že by to mohlo prasknúť. Nie je dobré to odkladať,“ vysvetlila Zuzana, ktorá sa pre zákrok rozhodla zrejme aj z ekonomických dôvodov. V Miami takýto zákrok stojí približne 3 400 eur.