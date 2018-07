Desivé svedectvo Vladimíra, ktorému zahynul synček Adamko († 9): Na rozhodnutie mal sekundu, mohli zomrieť všetci

Slová, ktoré mrazia. Hasič Vladimír Rýdzik (46) v priebehu pár sekúnd prišiel o šťastie, ktoré budoval celý život.

Po tom ako do jeho auta v stredu večer napálil v Trstenej mladý neskúsený vodič David (21) s audinou, prišiel o milovaného synčeka Adamka († 9) a jeho dcérka Simonka (6) bojuje o život v nemocnici. Krutou iróniou osudu bol kapitán Rýdzik do hodnosti mimoriadne povýšený pred mesiacom za zásluhy. Jednou z nich je aj jeho nasadenie v boji za záchranu životov na cestách. Okrem záchranárskych zásahov učil aj žiakov autoškoly. Žiaľ, ani 30-ročné skúseností krízového vodiča ho neochránili pred tragickou zrážkou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Šťastie päťčlennej rodiny zničil prudký náraz audi S5 do VW Golf, v ktorom sa viezli na náštevu starkých do Trstenej. Nadaný žiačik Adamko zomrel po tom, ako o jeho život márne bojovali ockovi kolegovia hodinu na mieste nehody pred očami zúfalých rodičov a súrodencov. Jeho sestrička Simonka ani netuší, že jej veľkého bračeka, s ktorým sa ešte v stredu naháňala po dvore, už pochovali. O jej život naďalej bojujú v martinskom špitáli. „Moje deti a manželka sú stále v nemocnici, ja som musel zariaďovať pohreb a musím chodiť za Simonkou,“ vraví hasič Vladimír, ktorý od nešťastnej stredy plače celé dni a spolu s ním aj ľudia, ktorým osud druhých nie je ľahostajný.

„Volajú mi, nechápu, ako sa to mohlo stať. Trhá mi srdce, stále to mám pred očami,“ zdôveril sa nám kapitán, ktorý sa 30 rokov špecializuje na záchranu životov na cestách a predchádzanie nebezpečenstvám. Pred mesiacom ho za zásluhy mimoriadne povýšil do hodnosti kapitána Jaroslav Kapusniak, krajský riaditeľ hasičov v Žiline. Je strašnou irónia osudu, že sa táto tragédia stala práve jemu.

Na chodníkoch stáli ľudia...

Šokujúce slová hasiča naznačujú, že ak by auto nešoféroval profesionál, rodina by na mieste zahynula. Vladimír mal podľa neho veľmi krátky čas na to, aby sa rozhodol, čo urobí. Oproti nemu sa rútila čierna audina v šialenej rýchlosti. „Za jedinú sekundu mi preletelo hlavou tisíc myšlienok, no hlavná bola, ako sa mám vyhnúť čelnému nárazu. Videl som, že auto sa valí v strašnej rýchlosti a všade okolo sú na cestách ľudia, oproti mne išlo ďalšie auto. Vedel som, že ak to napáli do nás čelne, zomrieme všetci,“ chvejúcim hlasom sa vracia k osudnej sekunde a pokračuje: „Volantom som zatočil tak, aby sa auto vychýlilo, aby sme sa čelne nezrazili. Intuitívne som to nasmeroval na auto oproti, ktoré išlo pomalšie a aby bol náraz stlmený. Aby audinu do nás vymrštila menšia sila zboku. Nemohol som vytočiť do ulice, na chodníkoch stáli ľudia. Adamko sedel v strede opásaný a náraz bol aj tak veľmi silný, prehlo ho dopredu a... Išli sme rýchlosťou 34 km za hodinu...“

Zúfalý otec svedčí spolu s ďalšími svedkami nehody, že išiel pomaly, podľa predpisov. Aj keď boli pripútaní, nemal šancu zachrániť sa pred nárazom. Synčeka, na ktorého čakali s manželkou Katarínou dlhých 7 rokov, pochovali v sobotu napoludnie. O život naďalej bojuje aj ich malá dcérka Simonka.