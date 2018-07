Hviezdny Švéd neváhal ani minútu: Divadielko á la Neymar pobavilo Wimbledon

Tenis a futbal poznačili tento víkend na celom svete.

A tak nečudo, že sa na wimbledonskej tráve objavila aj pripomienka toho, čím sa na MS v Rusku najviac preslávila najväčšia brazílska hviezda Neymar (26). „Divadielko“ á la Neymar predviedol vo štvorhre legiend Švéd Jonas Björkman (46).

Jonasa v priebehu nevinnej výmeny trafil vlastný spoluhráč Austrálčan Woodbridge do chrbta. Na okamih zmeravel a potom to prišlo. Zvalil sa na trávnik s revom á la Neymar a volal o pomoc. Najrýchlejší bol - ako inak - známy tenisový zabávač Mansour Bahrami, ktorý preskočil sieť a tenisovému Neymarovi poskytol odbornú prvú pomoc aj s dýchaním z úst do úst. Bahramiho partner Chorvát Goran Ivaniševič sa iba zadúšal od smiechu... Brazílčanove „povaľačské“ výkony na futbalových MS v Rusku sa tešia veľkej popularite na sociálnych sieťach, kde bol vytvorený hashtag #NeymarChallenge, na ktorom deň čo deň pribúdajú jeho nasledovníci z tých najrôznejších oblastí života. Z tej tenisovej je teraz hitom internetu video s legendárnym švédskym tenistom.