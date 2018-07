Nezničiteľná dôchodkyňa Mária každý rok zdolá vyše 1 000 kilometrov: Tajomstvo jej úctyhodnej kondičky

Úctyhodná kondička. Na sobotňajší memoriál Jána Stilla prišlo do Novej Lesnej (okr. Poprad) štyristo bežcov.

Najväčšou hviezdou však bola Mária Marcibalová (83) z Čadce. Napriek svojmu vysokému veku je stále aktívna, behá a víťazí. Ročne nabehá viac ako tisíc kilometrov a stále má pred sebou nové výzvy.

Postaviť sa na štart desaťkilometrového behu do vrchu s 500- metrovým prevýšením chce tréning, vytrvalosť a kondičku. Nič z toho Márii nechýba. Každý rok sa zúčastní minimálne 6 náročných behov s veľkým prevýšením. „Tento rok ich bude o niečo menej. V apríli nám v Oščadnici vyhorela chata a sú s tým veľké vybavovačky, tak sa tomu teraz venujem na úkor pretekov. V chate sa zničili aj medaily a tak ich budem musieť nanovo vybojovať,“ vraví s úsmevom Mária, ktorá na ZŠ v Čadci vyučovala telocvik do svojich 75 rokov. S jej obdivuhodnou kondičkou súvisí aj životospráva. „Deň pred pretekmi mám ľahkú, prevažne sladkú stravu. Inak jem všetko, ale najmä ovocie, zeleninu a hydinu. Ja ani môj manžel, tiež bývalý telocvikár, nejeme údené,“ prezradila.

Mária by sa chcela tohto roku do Tatier vrátiť na beh vedúci z Gerlachova na Sliezsky dom. „Je to náročná trať s vyše 800-metrovým prevýšením na 9 kilometroch. A čaká ma znova aj Vršatec, kde je prevýšenie viac ako 1 200 metrov. Je to náročné, tam si musím brať pitie, lebo občerstvovačky nestačia. Niekedy som pila iontové nápoje, no zistila som, že mi nerobia dobre. Ostala som teda pri vode a káve,“ prezradila Mária v cieli pretekov na Hrebienku. Desaťkilometrovú trať zvládla za 1,5 hodiny.

Máriine úspechy

8-násobná majsterka sveta veteránov v behu do vrchu

2-krát na druhom mieste

1- krát tretia

Porovnanie časov

Víťazka Timea Mihoková (20) - 47 min. 53 sek.

Víťaz Robert Štefko (50) - 39 min. 29 sek.

Mária (83) - 1 hod. 33 min.