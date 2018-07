Čo štát pripravuje pre dlžníkov: 7 otázok o exekučnej amnestii

Máte na krku exekúciu?

Ak pochádza z obdobia pred rokom 2014, je pravdepodobné, že konanie voči vám zastavia. Ako je to možné? Minister spravodlivosti minulý týždeň naznačil obrysy tzv. exekučnej amnestie. Na ktoré prípady by sa vzťahovala a ako by fungovala? Čo by to znamenalo pre dlžníkov a čo pre veriteľov?

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) povedal, že navrhne zastavenie nedobytných exekúcií, ktoré sú staršie ako päť rokov. Nie všetkých, podľa neho bude rad výnimiek, napríklad exekúcie na výživné. „Ostatné exekúcie, ktoré majú viac ako päť rokov, sú nedobytné, tak sa zo zákona zastavujú,” vyhlásil šéf rezortu. Ministerstvo finišuje s prípravou návrhu zákona, detaily budú známe už čoskoro. Slovenská komora exekútorov zatiaľ nechce komentovať ohlásené kroky. „Minister avizoval, že zastavenie starých nevymožiteľných exekúcií bude mať svoje výnimky a ich rozsah zatiaľ nepoznáme,” povedala Stanislava Kolesárová z komory.

Dlhy nezaniknú, len sa nebudú vymáhať

Exekučná amnestia ešte nemá podobu legislatívneho návrhu. Ako tento proces môže vyzerať, naznačujú odpovede hovorkyne ministerstva spravodlivosti Zuzany Drobovej a Stanislavy Kolesárovej zo Slovenskej komory exekútorov.

1. Prečo by sa amnestia mala týkať iba prípadov starších ako päť rokov?

Ak sa má uvažovať o komplexnom riešení, je potrebné zamerať sa na nevymožiteľné pohľadávky (dlhy). Nedajú sa vymôcť a zbytočne ľuďom bránia začať novú existenciu.

2. Ktorá exekúcia sa pokladá za nedobytnú?

Exekúcia je nedobytná vtedy, keď sa opakovane nepodarilo zistiť a zaistiť žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka (povinného).

3. Záležalo by na tom, či dlhujete štátu alebo súkromnej firme?

Nie. Plánované opatrenie by sa malo týkať štátnych, verejnoprávnych aj súkromných pohľadávok.

4. Ku ktorému dátumu by sa posudzovalo, či exekúcia je staršia ako 5 rokov?

Kedy by amnestia vošla do života, ešte nie je známe. Všetko bude závisieť od priebehu legislatívneho procesu. Keby zákon bol účinný od 1. januára 2019, mohol by sa vzťahovať na konania začaté pred 1. januárom 2014.

5. Čo by to znamenalo pre dlžníka a čo pre veriteľa?

Pohľadávka nezanikne. Ak veriteľ v budúcnosti zistí, že dlh sa predsa dá vymôcť, môže podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie.

6. Aký praktický význam amnestia bude mať?

Zastavenie starých exekúcií by malo odľahčiť súdy aj súdnych exekútorov. Nemuseli by viesť toľko konaní ani vykonávať rôzne úkony.

7. Koľko je exekúcií starších ako päť rokov?

Na súdoch ležia viac ako tri milióny tzv. starých exekučných konaní. Ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že prípadov starších ako päť rokov je asi jeden milión.

Povinný zostatok v júli vzrástol

Príjem do 100 percent životného minima jednej plnoletej osoby nepodlieha zrážkam zo mzdy. Prvého júla 2018 sa životné minimum zvýšilo zo 199,48 eura na 205,07 eura. Či zarábate, alebo poberáte dôchodok, zostane vám viac peňazí.

Ako zistíte, či nie ste v exekúcií - Centrálny register exekúcií

vedie ho Slovenská komora exekútorov (https://cre.sk/)

obsahuje informácie o všetkých prebiehajúcich konaniach

záznamy o fyzickej osobe - nepodnikateľovi môžete vyhľadávať podľa mena a priezviska, dátumu narodenia alebo bydliska

musíte sa prihlásiť a zaplatiť, za jednu lustráciu - to sú 2 €

Tip - Ak potrebujete výpis z registra alebo potvrdenie o tom, že voči vám sa exekúcia nevedie, musíte oň požiadať Slovenskú komoru exekútorov. Za jednu stranu zaplatíte 2,50 €.