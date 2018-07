Košičania sú pyšní na svoje kultúrne centrum: Takto sa zmenila legendárna Tabačka

Znova plná života.

Legendárna Tabačka po dlhom chátraní chytila druhý dych a od jej znovuzrodenia práve uplynuli tri roky. Preslávená fabrika na tabak kedysi zamestnávala 1 500 ľudí. Postupne sa dostala do dezolátneho stavu. Oživiť sa ju napokon podarilo nadšencom pre kultúru. Dnes je obľúbeným miestom nielen Košičanov.

Kedysi stará tabaková továreň, dnes vyhľadávané kultúrne centrum. „Stále ma očarúvali industriálne priestory ako táto tabaková továreň. Jej dnešná podoba je výsledkom 20-ročného snaženia. Dlho sme sa k priestorom nevedeli dostať, nakoniec sme od kraja získali časť dvorov,“ spomína nadšenec, dnes riaditeľ Kulturfabrik Tabačka Peter Radkoff.

100 miliónov cigár

Továreň založili v roku 1850, o 30 rokov v nej pracovalo 1 519 robotníkov, z toho 1 412 žien a 27 detí. „Produkcia dosiahla v počte kusov vyrobených cigár číslo 100 miliónov. Továreň bola zastúpená aj na parížskej výstave, kde vystavovala cigary značky Millares a G. B. Virginia,“ uvádza dobový článok.

Kríza tabačky nastala po prvej svetovej vojne. „Továreň musela obmedziť výrobu pre nepriaznivé hospodárske pomery, čo znamenalo vstúpenie robotníčok do štrajku,“ vysvetľuje historik Richard Papáč. Osudnými sa fabrike stali 40. roky 20. storočia, keď zúrila druhá svetová vojna. Neskôr v areáli fungovalo strojárske učilište, no od revolúcie chátral. „Tabačka je premena bývalých industriálnych priestorov na kreatívne centrum. Je to jedno z najvhodnejších využití takýchto priestorov, keď stratia svoju funkciu,“ dodáva Radkoff.

Čo stihli za 3 roky

Továreň na nepoznanie pretvorili v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Za tri roky existencie ponúklo 1 446 podujatí vrátane koncertov, výstav, workshopov, prednášok či divadelných vystúpení. Riaditeľ Kulturfabrik Tabačka Peter Radkoff verí, že v budúcnosti sa jeho tímu podarí pretvoriť celý areál bývalej továrne.