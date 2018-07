Otrasné podmienky na Tour de France: Sagan nemohol spať kvôli páreniu!

Slovenský rýchlik Peter Sagan, rovnako ako jeho tím, prežívali počas noci zo štvrtka na piatok hrozné chvíle. Pod oknami hotela im totižto robili peklo zo života žaby, ktoré sa párili!

Týkalo sa to tiež tímov Michelton-Scott a Fortuneo-Oscaro, ktoré boli ubytované v rovnakom hoteli. Nakoľko sa cyklisti presúvajú po celom Francúzsku, každý deň sa menia aj ubytovacie zariadenia. Preto musíte mať aj šťastie, aby ste sa dostali do príjemného hotela.

Na prvý pohľad bol golfový hotel v Bruz hotový klenot. To sa však dalo povedať len do desiatej večer. Potom sa začali stovky žiab páriť! "Bolo to nechutné. Okrem toho, sme v miestnosti nemali klimatizáciu," skonštatovala znechutene najväčšia cyklistická hviezda súčasnosti, Peter Sagan, pre TV 2.

Saganov tímový kolega Maciej Bodnar mal tiež problémy zaspať. "Pred príchodom som si myslel, že je to pekný hotel, ale žaby...Jedli sme neskoro, iba 22:30 sme dovečerali. Nie je ľahké zaspať o jedenástej, navyše, báli sme sa otvoriť okno," nechal sa počúť pre TV 2.

Pre austrálsky celok Michelton-Scott však žabie zvuky nepredstavovali žiadny problém. "Jediná vec, ktorej som sa obával, bolo otvoriť okno. Vonku bolo veľa komárov, ktoré rušili. Našťastie, chlapci majú dobrý spánok," dodal na záver športový riaditeľ Matt White.