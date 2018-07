Politické strany oddychovať neplánujú: Čo budú robiť počas leta?

Cesty za ľuďmi do regiónov, ale aj prednášky na letných univerzitách.

Aj takto trávia letné prázdniny predstavitelia politických strán, ktoré TASR oslovila v ankete. Žiadna z nich o letnom oddychu nehovorila. "My v SaS rozhodne neoddychujeme. Rozbehli sme druhý ročník regionálnych aktivít pod názvom #sasvregionoch. Krajskí a okresní predsedovia organizujú aktivity naprieč celým Slovenskom, na ktoré vždy príde aj niektorý poslanec NR SR alebo predseda Richard Sulík," uviedla hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková.

Saskári sa stretávajú s ľuďmi, športujú s nimi, varia a diskutujú o odborných riešeniach. "Takéto akcie niekedy stihneme aj tri týždenne. Okrem toho tím SaS pod vedením kapitána Richarda Sulíka zabehne 345 kilometrov dlhý štafetový maratón Od Tatier k Dunaju," avizuje hovorkyňa.

Koaličná SNS zase nedávno oficiálne odštartovala Letnú hliadku. Mládež SNS bude počas prázdnin po celom Slovensku navštevovať kúpaliská, rôzne letné akcie a pýtať sa na názory ľudí, čo ich trápi a čo potrebujú. Heslom tohtoročnej hliadky je "Bližšie k Vám v regiónoch". Účelom je podľa strany zozbierať nápady a postrehy, aby sa práve podnety od ľudí stali súčasťou politického programu SNS. V regiónoch budú aj poslanci OĽaNO. Obyčajní zároveň plánujú aj výjazdové zasadnutie klubu a tieňovej vlády hnutia.

Podobne to má zariadené aj mimoparlamentné KDH. "Snažíme sa a celkom sa nám to aj darí, byť v regiónoch po celý rok. Dovolíme si tvrdiť, že nás v tejto našej činnosti nedobehne už nikto. Predseda KDH Alojz Hlina pokračuje vo svojom programe 365, v rámci ktorého chce do volieb osobne prejsť 365 obcí a stretávať sa s občanmi. Členovia predsedníctva sa budú zúčastňovať na akciách, ktoré pripravujú naši členovia v regiónoch," uviedol hovorca hnutia Stano Župa, že kresťanskí demokrati chcú počas leta ľuďom odprezentovať svoj programový dokument Oslava rodiny.

Šéf SMK József Menyhárt má v priebehu júla prednášky na viacerých letných univerzitách. Zúčastnil sa na takomto podujatí v Martovciach, odtiaľ cestoval rovno na Ukrajinu do Zakarpatskej oblasti, na letnú univerzitu v Synevirskej Poliane. Navštívil aj letný tábor Mládežníckeho zväzu kresťanských demokratov v Maďarsku, bol na otvorení letnej univerzity Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Prijal aj pozvanie do letného tábora v Gombaseku, kde sa zúčastní na pódiovej debate. "Letné festivaly, tábory a univerzity sú ideálnou príležitosťou, aby sme študentom, ale aj dospelej generácii predstavili činnosť SMK," ozrejmila hovorkyňa strany Helena Fialová.

Progresívne Slovensko chce počas leta zbierať podpisy a predstavovať svoju kandidátku na prezidentku Zuzanu Čaputovú. "Zároveň sa budeme sústreďovať na rozširovanie členskej základne a buniek po celom Slovensku. Naši členovia organizujú letné aktivity od dobrovoľníckych prác až po diskusie na rôzne témy," dodal šéf komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič.

Parlamentné strany Smer-SD, Most-Híd a Sme rodina neodpovedali.