Kým muž spal, manželka ho usmrtila 16-timi ranami: Potom prišiel rad na ich malé deti!

Žena, ktorá dobodala svojho manžela na smrť a ohrozila aj dve deti, strávi najmenej 18 rokov za mrežami.

Cara Lee Hall (38) bola uznaná vinnou z vraždy Glenna Halla († 33) v ich rodinnom dome v meste Leda v Perthe v Austrálii. Podľa súdu Cara bodala svojho muža šestnásťkrát, kým spal na matraci predtým, ako nôž otočila aj na dve zo štyroch detí (4 a 11). Potom zavolala políciu a povedala, že bodla svojho manžela, pretože sa snažil zabiť ju aj deti, podľa ABC News.

Podľa Daily Mail sa tohto tvrdenia aj držala a tvrdila, že prežila roky telesného a duševného zneužívania a konala v sebaobrane. Počas procesu však psychiatri dospeli k záveru, že Cara mala v čase útoku psychotický stav, ktorý v nej vyvolal traumu a prežívala paranoju.

Tieto paranoje zahŕňali presvedčenie, že jej manžel chcel zabiť jej deti a predať ich na sex, ale taktiež to, že počuje hlasy od Boha a diabla. Jej advokátka Mara Barone argumentovala tým, že jej klientka by nemala dostať trest smrti, práve vzhľadom na jej duševnú chorobu. Štátny žalobca Brett Tooker však poukázal na to, že jej psychický stav bol zhoršený užívaním drog.

Pán Tooker vyhlásil, že si bola zjavne vedomá spojitosti medzi drogami a duševnou chorobou, keďže jej v minulosti bola diagnostikovaná psychóza v dôsledku užívania metamfetamínu. Preto trval na tom, že musí byť aspoň "čiastočne zodpovedná". Sudca Michael Corboy sa s vyhlásením stotožnil. Vraždu opísal ako "brutálnu a divokú" a povedal, že Carin útok na synov musel byť "mimoriadne desivý" a poznačí ich na zvyšok života. Z tohto dôvodu si vo väzení odsedí minimálne 18 rokov.