Vera († 23) randila s bohatým bankárom, keby tušila, čo s ňou spraví, bežala by kade ľahšie: Brutalita, aká nemá obdobu!

Sergey Kovalchuk (28) a Vera Nurbaeva († 23) z Ruska sa zoznámili na internete a onedlho začali spolu tvoriť pár. Všetko sa ale desivo zvrtlo. Čítanie nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy!

Ruský bankár sa rozhodol ísť s fitness trénerkou a nočnou tanečnicou na výlet do New Yorku. Tam už ale začali mať nezhody, pretože Vera ho obvinila, že jej ukradol mobil. Po návrate do Moskvy problémy pokračovali a v jeho byte prišlo k brutálnemu činu! Sergey zdrapil Veru za krk a hodil ju na sedačku, kde ju oboma rukami uškrtil. Potom išiel do obchodu, aby si kúpil cigarety a mŕtve telo vložil do vane. Pustil studenú vodu a išiel spať, píše Daily Mail.

Keď sa zobudil, rozhodol sa, že jej telo rozštvrtí kuchynským nožom. "Začal s rukami tým, že ich rozdelil na tri časti a nohy na dve. Potom jej skúsil rozrezať chrbticu, ale nedokázal to. Sklonil jej telo tak, aby sa zlomila. Ďalej jej rozrezal a vyprázdnil brušnú dutinu, zobral črevá a vnútornosti, ktoré hodil do záchodu. Odrezal jej hlavu nožom a svoje šaty vyhodil do koša v blízkosti bytového domu," vypočul si súd.

Zvyšky tela zabalil do štyroch čiernych plastových vriec, prenajal si auto a vyhodil ich na predmestí Moskvy do rybníka. Žiadne pozostatky Very sa nikdy nenašli, ale Sergey sa k tomuto otrasnému činu priznal a oľutoval ho. S políciou spolupracoval aj počas rekonštrukcie vraždy a preto bol súd k nemu zhovievavý. Odsúdili ho na 9 a pol roka vo väzení za brutálnu vraždu mladej matky.